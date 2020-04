Ajax denkt eraan de seizoenskaarthouders te compenseren als het Eredivisie-seizoen vanwege het coronavirus stopt of zonder publiek wordt uitgespeeld. Alle seizoenskaarthouders van de Amsterdamse club hebben daar zaterdagavond een e-mail over ontvangen.

"Wij begrijpen dat dit niet de situatie is waarop u had gehoopt bij de aanschaf van uw seizoenkaart", schrijft Ajax in de email. "In overleg met andere Eredivisie-clubs gaan we bekijken hoe we enerzijds alle voetbalfans enigszins tegemoet kunnen komen en anderzijds onze bedrijfstak en Ajax zelf gezond kunnen houden."

Ajax is de eerste Eredivisie-club die tegen de supporters spreekt over een eventuele compensatie. Over de manier waarop gecompenseerd wordt, wordt niets gemeld.

Afgelopen woensdag was Ajax ook de eerste club die zei het seizoen niet meer te willen hervatten. "De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol ervan af: noem het zoals je het wilt", vertelde directeur voetbalzaken Marc Overmars tegen De Telegraaf.

AZ en PSV hebben dezelfde mening

AZ, PSV en nog een aantal clubs schaarden zich donderdag achter Ajax. Onder meer Feyenoord vindt juist dat de KNVB er verstandig aan doet om nog even te wachten met een definitieve beslissing.

De KNVB streeft ernaar om de Eredivisie én de Keuken Kampioen Divisie half of eind juni te hervatten en voor 3 augustus af te ronden. Mocht het kabinet dat vanwege het coronavirus verbieden, dan kan de KNVB waarschijnlijk niet anders dan alsnog een streep te zetten door dit seizoen.

Na 25 wedstrijden staat Ajax op basis van een beter doelsaldo dan AZ bovenaan in de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft vijf van zijn in totaal zeventien thuiswedstrijden nog niet gespeeld.

Bekijk de stand in de Eredivisie