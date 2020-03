Door het coronavirus gaat 31 maart dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

31 maart 1986: Feyenoord wint de Klassieker op Tweede Paasdag met 3-1 van het Ajax van aanvoerder Ronald Koeman en trainer Johan Cruijff. (Foto: Pro Shots)

31 maart 2000: De Fin Tommi Mäkinen in actie tijdens een kletsnatte rally van Catalonië, die gewonnen wordt door Colin McRae. (Foto: Pro Shots)

31 maart 2002: Michael Schumacher haalt voor de honderdste keer het podium in de Formule 1 en dat doet hij in stijl. De Duitser wint de Grand Prix van Brazilië en viert dat met Ross Brawn, de technisch manager van Ferrari. (Foto: Getty Images)

31 maart 2004: Rafael van der Vaart gaat eraf, Nigel de Jong komt erin. De negentienjarige invaller speelt tegen Frankrijk (0-0) zijn eerste van in totaal 81 interlands. (Foto: Pro Shots)

31 maart 2005: Tim Henman feliciteert Roger Federer. De Zwitser verslaat de Brit in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Miami met 6-4 en 6-2. (Foto: Getty Images)

31 maart 2013: Een ongepaste actie van Peter Sagan op het podium, nadat hij als tweede is geëindigd in de Ronde van Vlaanderen. Een paar dagen later biedt de Slowaak excuses aan. (Foto: Getty Images)

31 maart 2015: Negen maanden na de magische 5-1 wint het Nederlands elftal weer van Spanje. Goals van Stefan de Vrij en Davy Klaassen zorgen voor een 2-0-overwinning in de oefenwedstrijd in de ArenA. (Foto: Pro Shots)

31 maart 2016: De basketballers van FC Barcelona en Brose Bamberg houden een minuut stilte voor de een week eerder overleden Johan Cruijff. (Foto: Getty Images)

31 maart 2019: Vreugde bij Ajax na de benutte strafschop van Dusan Tadic in de topper tegen PSV. De Amsterdammers winnen met 3-1 en maken de titelstrijd nog spannender. (Foto: Pro Shots)