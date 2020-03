Door het coronavirus gaat 30 maart dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

30 maart 1993: Ondanks 44 punten van Michael Jordan verliest Chicago Bulls het topduel in de NBA met Phoenix Suns met 109-113. (Foto: Getty Images)

30 maart 1996: De laatste avondwedstrijd van NAC in het stadion aan de Beatrixstraat kan bijna niet doorgaan door een brand in het dak van de B-Side. Het vuur wordt op tijd geblust en NAC wint met 5-1 van sc Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

30 maart 1997: Jacques Villeneuve en Michael Schumacher gaan door het gras bij de Grand Prix van Brazilië. Na een herstart wint Villeneuve de race op Interlagos. (Foto: Getty Images)

30 maart 2005: Romeo Castelen maakt in het WK-kwalificatieduel met Armenië in Eindhoven zijn enige treffer in tien interlands. De ploeg van bondscoach Marco van Basten wint met 2-0. (Foto: Pro Shots)

30 maart 2007: Een lokale boer kijkt toe hoe de mountainbikers langskomen tijdens de zevende etappe van Cape Epic, een meerdaagse wedstrijd in Zuid-Afrika. (Foto: Getty Images)

30 maart 2008: Het peloton, met onder meer Robert Gesink, moet even wachten tijdens de tweede etappe van het Critérium International, want een weg is geblokkeerd door een demonstratie. (Foto: Getty Images)

30 maart 2013: Mede door twee goals en twee assists van Arjen Robben - en vier treffers van Claudio Pizarro - vermorzelt de aanstaande kampioen Bayern München het Hamburger SV van Rafael van der Vaart met liefst 9-2. (Foto: Pro Shots)

30 maart 2013: Serena Williams showt haar trofee op het strand, nadat ze een record heeft gebroken door voor de zesde keer het WTA-toernooi van Miami te winnen.

30 maart 2019: Ferrari-coureur Charles Leclerc verovert in Bahrein de eerste poleposition uit zijn Formule 1-carrière. De jonge Monegask verslaat zijn teamgenoot Sebastian Vettel. (Foto: Getty Images)