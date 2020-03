Door het coronavirus gaat 29 maart dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

29 maart 1978: FC Barcelona-middenvelder Johan Neeskens krijgt geel tijdens de halvefinalewedstrijd tegen PSV in de UEFA Cup. De Eindhovenaren winnen met 3-0. (Foto: Pro Shots)

29 maart 2003: Roger Federer en Max Mirnyi winnen het dubbeltoernooi van Miami. (Foto: Getty Images)

29 maart 2008: Mark Cavendish en Bradley Wiggins bezorgen Groot-Brittannië goud op de koppelkoers bij de WK baanwielrennen in Manchester. (Foto: Pro Shots)

29 maart 2010: Dolle vreugde bij Carlos Tévez en de fans van Manchester City. De Argentijnse spits maakt in een tijdsbestek van twaalf minuten een hattrick tegen Tottenham Hotspur. (Foto: Pro Shots)

29 maart 2011: Giovanni van Bronckhorst neemt afscheid bij Oranje, dat de WK-kwalificatiewedstrijd in de ArenA met 5-3 wint van Hongarije. (Foto: Pro Shots)

29 maart 2012: AZ verslaat Valencia met 2-1 in de kwartfinales van de Europa League en dat zorgt voor lachende gezichten bij Johann Berg Gudmundsson en Jozy Altidore. (Foto: Pro Shots)

29 maart 2014: Een gelukzalige glimlach bij Serena Williams na haar zege in de finale tegen Na Li bij het WTA-toernooi van Miami. (Foto: Getty Images)

29 maart 2015: Vreugde bij Sebastian Vettel en Ferrari. De Duitser wint de Grand Prix van Maleisië. (Foto: Getty Images)

29 maart 2016: Het Nederlands elftal verslaat op Wembley Engeland met 1-2. AZ-spits Vincent Janssen staat voor het eerst in de basis en benut een penalty. (Pro Shots)