Door het coronavirus gaat 28 maart dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen van 28 maart in eerdere jaren.

28 maart 2004: De zeventienjarige Rafael Nadal speelt in Miami voor het eerst in zijn leven tegen de vijf jaar oudere Roger Federer. De Spanjaard wint met 6-3 en 6-3. (Foto: Getty Images)

28 maart 2004: Feyenoord wint in De Kuip met 3-0 van Roda JC. Dirk Kuijt, Thomas Buffel en Ebi Smolarek scoren. (Foto: Pro Shots)

28 maart 2004: De 150e editie van de Boat Race wordt gewonnen door Cambridge. Om de zege op Oxford te vieren wordt stuurman Kenelm Richardson in het water gegooid. (Foto: Pro Shots)

28 maart 2009: Diego Maradona en Lionel Messi in één beeld gevangen. De een is de Argentijnse bondscoach, de ander heeft zojuist de 1-0 gemaakt in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Venezuela. (Foto: Pro Shots)

28 maart 2009: Van groot naar klein: Maarten Stekelenburg, Dirk Kuijt en Gary Teale. Oranje verslaat Schotland in de ArenA met 3-0. (Foto: Pro Shots)

28 maart 2010: Vreugde bij Jenson Button, die de Grand Prix van Australië wint. Robert Kubica en Felipe Massa completeren het podium. (Foto: Getty Images)

28 maart 2010: Daley Blind baalt, terwijl Ajax met 3-0 wint van FC Groningen. De twintigjarige verdediger is door de Groningers voor een half jaar gehuurd van de Amsterdamse club, waar hij onder trainer Martin Jol niet op speeltijd kan rekenen. (Foto: Pro Shots)

28 maart 2014: Epke Zonderland wint een wereldbekerwedstrijd in Doha, al moet hij het goud delen met de Duitser Marcel Nguyen. (Foto: Pro Shots)

28 maart 2017: Negen jaar na zijn laatste interland neemt Clarence Seedorf afscheid van Oranje. KNVB-voorzitter Michael van Praag spreekt hem toe voorafgaand aan de interland tegen Italië. (Foto: Pro Shots)