Manchester City-trainer Josep Guardiola heeft dinsdag 1 miljoen euro gedoneerd voor de aanschaf van medische apparatuur in de strijd tegen het coronavirus.

De Angel Soler Daniel Foundation is een Spaanse stichting van een artsencollectief in Barcelona, die via zijn eigen website melding maakte van de donatie van de Catalaan.

Voor de donatie van Guardiola hadden de artsen in de Noord-Spaanse provincie al 33.000 euro opgehaald. Naast de aanschaf van medische apparatuur voor de ziekenhuizen in Catalonië wordt de opbrengst ook gebruikt voor het maken van beademingsapparaten via een 3D-printer.

Spanje is met ruim 33.000 actieve besmettingen na Italië het zwaarst getroffen Europese land door het coronavirus. Het dodental liep dinsdag met 489 op naar 2.800. De overheid verlengde zondag de noodtoestand met nog eens vijftien dagen, waardoor Spanjaarden niet zomaar de straat op mogen.

Guardiola is niet de eerste prominent uit de voetballerij die doneert aan een instantie die strijdt tegen het COVID-19-virus. Bayern München-spelers Leon Goretzka en Joshua Kimmich maakten gezamenlijk 1 miljoen euro over aan de campagne We Kick Corona, een fonds dat de Duitse gezondheidszorg ondersteunt in de strijd tegen corona. Hun teamgenoot Robert Lewandowski volgde het voorbeeld van zijn teamgenoten.

