Epke Zonderland heeft de Olympische Spelen in Tokio toch niet uit zijn hoofd gezet. De 33-jarige turner heeft de intentie om door te gaan nu het grootste sportevenement is uitgesteld naar 2021.

"Ik had graag gehad dat de Spelen onder verantwoorde omstandigheden hadden kunnen doorgaan. Ik heb wel de intentie om volgend jaar mee te doen. Ik hoop dat het gaat lukken", zegt de Fries tegen de NOS.

Eerder dinsdag liet Zonderland in een persbericht van gymnastiekbond KNGU weten dat hij gaat nadenken of hij nog een seizoen gaat offeren voor deelname aan de Spelen. De drievoudig wereldkampioen op de rekstok had al laten weten dat het toernooi in Tokio zijn laatste Spelen zullen zijn.

Zonderland verzekerde zich twee weken geleden zo goed als zeker van de Spelen na een afmelding van zijn concurrent Hidetaka Miyachi in de strijd om een olympisch ticket. De rekstokspecialist moest zich via een gecompliceerd wereldbekertraject zien te plaatsen voor het evenement, nadat hij eind 2019 werd geopereerd na klachten aan de voorhoofdsholtes.

De Fries is met de olympische titel in 2012 op de rekstok de enige Nederlandse turner die ooit een medaille wist te veroveren op het grootste sportevenement ter wereld. De Spelen in Tokio zouden de vierde Spelen worden voor Zonderland. De drievoudig wereldkampioen was ook van de partij bij de Spelen van 2008 in het Chinese Peking (zevende) en die van 2016 in het Braziliaanse Rio de Janeiro (laatste).

Sanne Wevers werd vier jaar geleden in Rio de Janeiro olympisch kampioene op het onderdeel balk. (Foto: Pro Shots)

Sanne Wevers: 'Grootste paniek is weg'

Sanne Wevers, die vier jaar geleden in Rio de Janeiro olympisch kampioene werd op de balk, is blij met het uitstel. "De grootste paniek en onzekerheid is hierdoor ook even weg. Als je niet kunt trainen is het namelijk best lastig om vast te houden aan het feit dat de Spelen dit jaar zouden plaatsvinden ondanks de huidige situatie in de wereld."

Wevers, die afgelopen week nog een balk in haar huiskamer liet afleveren om zich toch te kunnen voorbereiden op de Spelen, zegt haar vizier al te richten op 2021. "We kunnen nu schakelen en een nieuwe planning maken."

Het IOC buigt zich de komende tijd over de nieuwe data van de Spelen. Het toernooi wordt in elk geval na 2020 en niet later dan de zomer van 2021 gehouden.