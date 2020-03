Het verbod op bijeenkomsten tot 1 juni geldt niet voor de Eredivisie en de andere voetbalcompetities, zo heeft de KNVB te horen gekregen van het RIVM. De voetbalbond hoopt daarom nog steeds dat er voor de zomer weer kan worden gevoetbald.

De aanscherping van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus werd maandag aangekondigd door het kabinet. Het was voor de KNVB aanvankelijk onduidelijk of dit ook betekent dat er hoe dan ook tot 1 juni niet mag worden gevoetbald.

Het RIVM stelt een dag later dat de maatregelen voor sportverenigingen (en horeca en scholen) ongewijzigd zijn gebleven. Sportclubs moeten dus vooralsnog tot en met 6 april de deuren gesloten houden.

"Wij volgen het advies van het RIVM", schrijft de KNVB in een persbericht. "We begrijpen zelf ook wel dat gezien de huidige heftige omstandigheden 6 april waarschijnlijk niet de einddatum van het verbod op sporten bij verenigingen zal zijn, en dat we daar wel ook rekening mee moeten houden in onze scenario’s."

Bond heeft drie scenario's uitgewerkt

De KNVB heeft drie scenario's uitgewerkt voor de Eredivisie. Het eerste scenario is dat de competitie voor 30 juni wordt afgemaakt. De wedstrijden die tot juni worden gespeeld, zullen dan zonder publiek worden afgewerkt.

Bij de tweede optie worden er ook wedstrijden na 30 juni gespeeld, maar daarbij is de KNVB afhankelijk van de UEFA. Zonder ingrijpen van de Europese voetbalbond is uitspelen van Europese competities na die datum niet toegestaan.

De UEFA heeft sinds vorige week een werkgroep opgericht die kijkt naar de mogelijkheden op de kalender. De bonden moeten bij deze optie ook rekeningen houden met transfers en de einddatum van contracten, die standaard op 30 juni is.

Het derde en laatste scenario is dat de Eredivisie niet meer wordt afgemaakt. De KNVB weidt in zijn verklaring niet verder uit over de consequenties van deze maatregel, die natuurlijk liever niet wordt genomen.

Profvoetbal ligt sinds 12 maart stil

Het profvoetbal ligt stil sinds het kabinet op 12 maart een verbod oplegde voor alle evenementen met meer dan honderd bezoekers. De Eredivisie zou aanvankelijk tot en met 31 maart stilliggen, maar die periode werd verlengd tot en met 6 april.

De KNVB liet eerder al weten dat zij bij het maken van een nieuwe planning rekening houden met de voorbereidingstijd van de clubs. Door het toegangsverbod voor sportvoorzieningen mogen teams ook niet trainen.

Ajax is momenteel koploper in de Eredivisie. De Amsterdammers hebben met 56 punten evenveel punten als nummer twee AZ, maar beschikken over een beter doelsaldo. Feyenoord staat op de derde plaats met zes punten achterstand op Ajax en AZ.

