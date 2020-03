Het verbod op bijeenkomsten tot 1 juni door de overheid geldt niet voor de Eredivisie en de andere voetbalcompetities. Dat maakt de KNVB dinsdag bekend.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de voetbalbond laten weten dat wedstrijden en competities in de sport buiten het verbod op bijeenkomsten tot 1 juni vallen, dat de overheid maandag aankondigde in de strijd tegen het coronavirus. Sportclubs moeten vooralsnog tot zeker 7 april de deuren gesloten houden.

De KNVB houdt in het vervolg rekening met drie scenario's voor de lopende voetbalcompetities. Het eerste scenario is dat de competitie's voor 30 juni worden afgemaakt. De wedstrijden die tot juni worden gespeeld, zullen dan zonder publiek worden afgewerkt.

Bij de tweede optie worden er ook wedstrijden na 30 juni gespeeld, maar daarbij is de KNVB afhankelijk van de UEFA. Zonder ingrijpen van de Europese voetbalbond is uitspelen van Europese competities na die datum niet toegestaan.

De UEFA heeft sinds vorige week een werkgroep opgericht die kijkt naar de mogelijkheden op de kalender. De bonden moeten bij deze optie ook rekeningen houden met transfers en de einddatum van contracten, die standaard op 30 juni is.

Het derde en laatste scenario is dat de competities niet meer worden afgemaakt. De KNVB weidt in zijn verklaring niet verder uit over de consequenties van deze maatregel.