De Grand Prix van Nederland is donderdag uitgesteld vanwege het coronavirus. De Formule 1-race op het circuit van Zandvoort stond gepland voor 3 mei.

Ook de andere Grands Prix in mei gaat niet door, zo heeft de Formule 1 donderdag besloten. Na Nederland stonden Spanje (10 mei) en Monaco (24 mei) op het programma.

"Gezien de huidige situatie met COVID-19 hebben de Formule 1, de FIA en de drie circuits deze beslissing moeten nemen", meldt Formule 1 in een persbericht. "We moeten de gezondheid van al het reizend personeel, de coureurs en de toeschouwers kunnen waarborgen, dat is onze primaire zorg."

Mogelijk worden een aantal van de uitgestelde races later dit jaar nog verreden. "De Formule 1 en de FIA kijken samen met de lokale autoriteiten naar de situatie, en we zullen voldoende tijd nemen om de mogelijke alternatieve data te bestuderen als de situatie verbeterd is."

Alleen voor Monaco is uitgesloten dat er dit jaar nog een Grand Prix plaatsvindt. Het is voor het eerst sinds 1954 dat de race in het prinsdom ontbreekt op de Formule 1-kalender.

Eerder al vier races afgelast

Eerder deze maand werd de openingsrace in Australië vlak voor de eerste vrije training afgelast, nadat de Grand Prix van China al was uitgesteld. De races in Bahrein en Vietnam werden vervolgens ook geannuleerd.

De eerstvolgende race die nog op het programma staat, is de Grand Prix van Azerbeidzjan op 7 juni. De kalender bevat nog vijftien van de oorspronkelijke 22 races. Een seizoen moet minimaal acht races tellen om als officieel wereldkampioenschap te gelden.

De Formule 1 racete in 1985 voor het laatst in Nederland. Het circuit in Zandvoort is flink verbouwd om de terugkeer van de koningsklasse van de autosport mogelijk te maken.

