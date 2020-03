Liverpool is woensdag uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. De titelverdediger verloor thuis na verlenging met 3-2 van Atlético Madrid, nadat in Spanje al een 1-0 nederlaag geleden was.

Met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis was Liverpool wel sterker, maar het slaagde er ondanks de vele kansen niet in de wedstrijd in negentig minuten te beslissen. Georginio Wijnaldum was vlak voor rust met het hoofd de enige doelpuntenmaker in de reguliere speeltijd (1-0), waardoor er verlengd moest worden.

In die verlenging begon Liverpool uitstekend met een snelle goal van Roberto Firmino, maar daarna blunderde doelman Adrian, die de geblesseerde Alisson Becker verving, waardoor Marco Llorente de 2-1 maakte. Die stand was voor Atlético al genoeg om door te gaan en na de tweede goal van Llorente was duidelijk dat het Champions League-avontuur van Liverpool voorbij was. In de laatste minuut maakte een treffer van Alvaro Morata het feest compleet voor Atlético.

Voor de 'Reds', die ook al zijn uitgeschakeld in de FA Cup, rest nu nog maar één prijs. Liverpool heeft in de Premier League een gigantische voorsprong op nummer twee Manchester City, waardoor vrijwel zeker is dat de club na dertig jaar weer kampioen wordt.

Atlético is een van de vier clubs die zeker is van een plek bij de laatste acht van het miljoenenbal. Paris Saint-Germain gaat ook door dankzij een 2-0-zege woensdag tegen Borussia Dortmund en dinsdag plaatsten RB Leipzig en Atalanta zich voor de kwartfinales.