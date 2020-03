Yoshiro Mori, de voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Tokio, heeft woensdag benadrukt dat er geen plannen zijn om het evenement uit te stellen vanwege het coronavirus.

"Er is geen plan om onze plannen te veranderen", zei Mori op een persconferentie in Tokio. De voorzitter reageerde daarmee op de uitspraken dinsdag van Haruyuki Takahashi, die een van de leden is van het comité. Hij zei dat annuleren van de Spelen onmogelijk is vanwege contracten, maar uitstel naar 2021 of 2022 zou wel een optie zijn.

Mori heeft inmiddels gesproken met Takahashi. "Hij heeft zijn excuses aangeboden", vertelde Mori. "Hij heeft op eigen titel iets absurds gezegd." Mori voegde daar aan toe dat Takahash niet dagelijks betrokken bij het werk van het organisatiecomité.

De Spelen van Tokio beginnen op 24 juli en 9 augustus is de sluitingsceremonie. Hoewel Mori dus niet denkt aan uitstel, ondervinden veel atleten in de aanloop naar de Spelen wel hinder van het coronavirus. Diverse olympische kwalificatietoernooien zijn uitgesteld, waaronder het OKT voor de Nederlandse waterpolomannen en vrouwen.

IOC heeft financiële buffer

Uitstel van de Spelen zou een probleem zijn, omdat het evenement dan in het gedrang kan komen met andere grote sportevenement als de Olympische Winterspelen in 2022 in Peking en het WK datzelfde jaar Qatar. Het internationaal olympisch comité heeft een financiële buffer voor het geval de Spelen geschrapt worden.

Dick Pound, een van de langstzittende leden van het IOC, zei vorige maand dat twee maanden voor de start van de Spelen duidelijk moet zijn of de situatie met het coronavirus voldoende onder controle is om het evenement deze zomer door te laten gaan.