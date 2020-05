Coronavirus ·

De ontslagen Christian Abt biedt zijn excuses aan voor het inzetten van een professionele gamer bij de virtuele E-Prix in Berlijn. "We zijn te ver gegaan met dit idee. Als ik er kritisch op terugkijk, dan hebben we niet lang genoeg nagedacht over de consequenties en zijn we de mist ingegaan. Ik accepteer dan ook alle consequenties en bied mijn excuses aan. Maar deze pijn heb ik nog nooit gevoeld in mijn leven."