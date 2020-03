Alle sportwedstrijden in Spanje worden vanwege het coronavirus tot ten minste 5 april achter gesloten deuren afgewerkt, zo heeft de Spaanse overheid dinsdag bekendgemaakt.

Bij de wedstrijden in La Liga van onder meer FC Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid zal daardoor geen publiek aanwezig zijn. De Champions League-wedstrijd woensdag tussen Barcelona en Napoli wordt in een leeg Camp Nou gespeeld.

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor wielerkoersen, waaronder de Ronde van Catalonië die op 23 maart begint. De marathon van Barcelona is uitgesteld.

De maatregelen volgen op het snel oplopende aantal besmetting in Spanje. Dinsdag werden 281 nieuwe coronagevallen gemeld en het dodental is opgelopen tot 35. Het totaal aantal besmettingen is de grens van de vijftienhonderd inmiddels gepasseerd.

Ook in Duitsland ingrijpende maatregelen

In Duitsland werden dinsdag ook flinke maatregelen genomen. Daar wordt bij alle sportwedstrijden in de deelstaat Beieren tot 19 april geen publiek toegestaan. Bundesliga-koploper Bayern München speelt daardoor voorlopig achter gesloten deuren.

Ook de Kohlenpott-derby Borussia Dortmund-Schalke 04 wordt zaterdag zonder toeschouwers afgewerkt, al is dat in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. In Polen geldt net als in Spanje dat er voorlopig geen publiek aanwezig mag zijn bij sportwedstrijden.

