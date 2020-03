In de Bundesliga zijn dinsdag in navolging van landen als Italië, Frankrijk en Spanje de eerste wedstrijden bekendgemaakt waarbij geen publiek welkom is. Net als in omringende landen wordt geen risico genomen met het coronavirus.

Borussia Dortmund-Schalke 04, Borussia Mönchengladbach-1. FC Köln en Werder Bremen-Bayer Leverkusen waren de eerste Bundesliga-duels waarvan werd besloten dat er geen fans welkom zijn.

Later op de dag werd bekend dat grote sportevenementen in de regio Beieren tot en met 19 april achter gesloten deuren moeten worden gehouden. Het betekent dat in de komende Bundesliga-speelrondes geen supporters aanwezig zijn bij thuiswedstrijden van onder meer Bayern München en FC Augsburg.

De Kohlenpott-derby tussen Dortmund en Schalke 04 begint zaterdag om 15.30 uur. De wedstrijd is voor beide clubs beladen en normaal gesproken zouden er meer dan 80.000 toeschouwers aanwezig zijn in het Signal Iduna Park.

Dortmund moet winnen om het spoor te blijven van koploper Bayern, dat na 25 speelronden vier punten meer heeft. Schalke staat op de zesde plaats in de Bundesliga en hoopt op Europees voetbal.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.