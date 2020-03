De Kohlenpott-derby zaterdag tussen Schalke 04 en Borussia Dortmund wordt vanwege het coronavirus in een leeg Signal Iduna Park gespeeld. Bij Borussia Mönchengladbach tegen FC Köln zal woensdagavond evenmin publiek aanwezig zijn.

Bij de andere wedstrijden in de Bundesliga mogen vooralsnog wel toeschouwers aanwezig zijn, maar de kans is groot dat dit nog verandert.

In de Champions League worden deze week ook al drie van de vier achtstefinaleduels achter gesloten deuren gespeeld. Alleen bij Tottenham Hotspur-RB Leipzig zal het stadion dinsdag gevuld zijn.

In Italië zijn alle sportwedstrijden tot begin april zelfs geschrapt, wat betekent dat de Serie A tot die tijd stilligt. In Nederland is woensdag crisisberaad met de clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie.

Dortmund wil in spoor Bayern blijven

De Kohlenpott-derby tussen Dortmund en Schalke 04 begint zaterdag om 15.30 uur. De wedstrijd is voor beide clubs beladen en normaal gesproken zouden er meer dan 80.000 toeschouwers aanwezig zijn in het Signal Iduna Park.

Dortmund moet winnen om het spoor te blijven van koploper Bayern München, dat na 25 speelronden vier punten meer heeft. Schalke 04 staat op de zesde plaats in de Bundesliga en hoopt op Europees voetbal.

