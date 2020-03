Epke Zonderland gaat definitief naar de Spelen komende zomer in Tokio. Hidetaka Miyachi, de concurrent van de Fries in de strijd om een olympisch ticket, heeft zich afgemeld voor de wereldbekerwedstrijden in Doha en Bakoe, waardoor de Japanner zich niet meer kan plaatsen.

De afmelding van Miyachi komt niet als een verrassing. Na afloop van de eind februari door Zonderland gewonnen World Cup in Melbourne liet hij weten dat hij de laatste twee World Cups laat schieten.

"De route via de wereldbekers is voor mij nu einde verhaal. Dus het ticket is voor Epke", zei Miyachi, maar Zonderland en zijn coach Daniël Knibbeler wilden nog niet juichen omdat het nog niet officieel was. "We willen eerst 100 procent zekerheid", vertelde Knibbeler. "Voorlopig staat Miyachi nog steeds ingeschreven voor de laatste twee wereldbekerwedstrijden."

Dinsdag bevestigde de Japanse turnbond tegenover de NOS dat Miyachi daadwerkelijk niet in actie zal komen in Bakoe en Doha, waardoor Zonderland zich mag gaan opmaken voor zijn vierde Spelen.

Overigens is de deelname in Tokio pas volledig officieel als de Internationale Gymnastiekfederatie FIG de lijst met gekwalificeerde sporters bevestigt. Dit zal hoogstwaarschijnlijk vlak na de olympische kwalificaties gebeuren.

Zonderland wil afsluiten met medaille

De 33-jarige Zonderland heeft al aangegeven dat Tokio zijn laatste Spelen worden. De drievoudig wereldkampioen en olympisch kampioen van 2012 wil in de Japanse hoofdstad zijn loopbaan afsluiten met een plak, nadat hij lange tijd kampte met fysieke problemen.

De rekstokspecialist had last van zijn voorhoofdsholtes en werd eind vorig jaar geopereerd. Zijn kwalificatietraject verliep daardoor moeizaam, maar is nu dus goed afgelopen.

Ondanks de afmelding van Miyachi zal Zonderland komend weekend gewoon in actie komen bij de World Cup in Bakoe. Een week later is de World Cup in Doha en ook daar zal hij turnen als voorbereiding op de Spelen, die op 24 juli beginnen.

Zonderland is een van de twee Nederlandse mannen die naar Tokio gaat. Eerder dwong meerkamper Bart Deurloo kwalificatie af, terwijl de Nederlandse vrouwen zich als ploeg hebben geplaatst.