Vitesse-aanvaller Jay-Roy Grot staat door een meniscusoperatie enkele maanden aan de kant. De voormalig Nederlands jeugdinternational wordt door de Arnhemse club tot het einde van dit seizoen gehuurd van Leeds United en heeft zijn laatste wedstrijd in het GelreDome daardoor mogelijk al gespeeld.

De 21-jarige Grot raakte afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente geblesseerd toen hij de winnende goal (1-0) maakte. Het was zijn tweede Eredivisie-doelpunt dit seizoen in 22 wedstrijden.

Grot speelt sinds het begin van dit seizoen voor Vitesse, omdat hij bij Leeds United weinig zicht heeft op speeltijd. De club die aan kop gaat in de Championship nam Grot in 2017 over van NEC en verhuurde hem eerder aan VVV-Venlo. Zijn contract bij Leeds loopt nog tot medio 2021.

Vitesse staat na 26 wedstrijden op de zevende plaats in de Eredivisie en hoopt op Europees voetbal. Komende zaterdag speelt de ploeg van trainer Edward Sturing om 20.45 uur uit tegen FC Utrecht, dat de zesde plek bezet.

