Danny Makkelie is door de UEFA aangesteld als scheidsrechter voor de Champions League-kraker van woensdag tussen Liverpool en Atlético Madrid. 'The Reds' moeten op Anfield de 1-0-nederlaag van drie weken geleden in Madrid rechtzetten om uitschakeling in de achtste finales te voorkomen.

De vaste assistenten van Makkelie, Mario Diks en Hessel Steegstra, zullen hem bijstaan in Liverpool en Allard Lindhout is vierde official. Met Jochem Kamphuis komt ook de VAR uit Nederland.

In september floot de 37-jarige Makkelie ook al een Champions League-wedstrijd van Atlético, dat toen in de groepsfase thuis met 2-2 gelijkspeelde tegen Juventus. Hij deelde drie gele kaarten uit in dat duel.

Makkelie geldt als belangrijke kandidaat om geselecteerd te worden als scheidsrechter voor het EK, dat op 12 juni begint. Het kan zijn eerste grote toernooi worden, nadat hij twee jaar geleden op het WK in Rusland als VAR actief was. Björn Kuipers is ook in de race om te mogen fluiten op het EK.

De wedstrijd tussen titelverdediger Liverpool en Atlético begint woensdag om 21.00 uur op Anfield, tegelijkertijd met Paris Saint-Germain tegen Borussia Dortmund. Dinsdag worden Valencia-Atalanta en RB Leipzig-Tottenham Hotspur afgewerkt.