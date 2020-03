Juventus heeft zondagavond de topper in de Serie A tegen Internazionale met 2-0 gewonnen. Dankzij de zege voor lege tribunes neemt 'De Oude Dame' de koppositie weer over van Lazio.

Aaron Ramsey opende tien minuten na rust de score voor Juventus tegen Inter. De Welshman schoot van dichtbij door de benen van Stefan de Vrij, waardoor de bal iets van richting veranderde.

Halverwege de tweede helft werd de voorsprong verdubbeld door Paulo Dybala, die pas acht minuten in het veld stond. De Uruguayaan kapte twee verdedigers van Inter uit en schoof de bal in de linkerhoek.

In de slotfase kreeg reservedoelman Daniele Padelli van Inter rood wegens aanmerkingen op de arbitrage. Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd voor Juventus en Stefan de Vrij maakte de negentig minuten vol voor de bezoekers.

Door de overwinning heeft Juventus nu één punt meer dan nummer twee Lazio, dat dit weekend niet in actie kwam. De Romeinen hebben wel evenveel wedstrijden gespeeld. Inter staat derde en heeft nu negen punten achterstand op de koploper.

Zlatan Ibrahimovic maakte zijn derde competitiegoal sinds zijn terugkeer bij Milan. (Foto: Pro Shots)

Milan verliest ondanks treffer Ibrahimovic

Eerder op de dag verloor AC Milan ondanks een treffer van Zlatan Ibrahimovic met 1-2 van Genoa. De Zweed zorgde een klein kwartier voor tijd voor de aansluitingstreffer van Milan tegen Genoa. Hij tikte voor lege tribunes van dichtbij binnen en maakte zijn derde competitiegoal sinds zijn terugkeer in San Siro.

Daarmee kon Ibrahimovic een nederlaag van Milan niet voorkomen. Goran Pandev opende al na zeven minuten de score voor Genoa, waarna Francesco Cassata vlak voor rust op aangeven van Lasse Schöne de 0-2 maakte.

Milan leed zo al de tiende competitienederlaag van het seizoen. De 'Rossoneri' zijn terug te vinden op de zevende plaats.

Ook al was er geen publiek welkom in Parma, er werd geen enkel risico genomen. (Foto: Pro Shots)

Aftrap Parma-SPAL ruim een uur uitgesteld

In de middag werd het duel tussen Parma en SPAL werd ruim een uur uitgesteld, omdat de Italiaanse politiek vergaderde over de ingewikkelde situatie die vanwege het coronavirus is ontstaan. De spelers stonden om 12.30 uur klaar voor de aftrap, maar moesten weer naar binnen. Uiteindelijk werd er om 13.45 uur alsnog afgetrapt bij de wedstrijd die in 0-1 eindigde.

Damiano Tommasi, de voorzitter van de Italiaanse spelersvakbond, riep zondagochtend op Twitter op om al het voetbal in Italië voorlopig te stoppen. "De ploegen waar we voor moeten juichen, spelen nu in onze ziekenhuizen."

Vincenzo Spadafora, de minister van Sport, sloot zich daarbij aan via een verklaring op Facebook. "Het slaat nergens op om spelers, scheidsrechters, trainers en fans in gevaar te brengen, terwijl we alle Italianen vragen om opofferingen te doen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt."

Anderhalve week geleden werd al besloten dat een aantal Serie A-wedstrijden, waaronder Parma-SPAL, zonder publiek zou worden gespeeld. Sinds woensdag zijn bij alle sportevenementen in Italië tot 3 april geen toeschouwers welkom.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.