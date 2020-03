Ajax heeft zaterdagavond op bezoek bij sc Heerenveen een einde gemaakt aan een reeks slechte resultaten. De Amsterdammers wonnen met 1-3 en blijven daardoor koploper in de Eredivisie.

Na een zwakke eerste helft, waarin Heerenveen veel kansen miste, had Ajax aan zes minuten genoeg om de wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion te beslissen. Dusan Tadic scoorde in de 57e en 60e minuut en drie minuten later maakte Quincy Promes er 3-0 van. Mitchell van Bergen tekende vervolgens voor de enige goal van de Friezen.

Concurrent AZ was eerder op de avond met 4-0 te sterk voor ADO Den Haag, waardoor de Alkmaarders in punten gelijk blijven met Ajax. De ploeg van trainer Erik ten Hag dankt de koppositie aan een beter doelsaldo (+45 om +37).

Na nederlagen tegen Getafe, AZ, FC Utrecht en Heracles Almelo stond Ajax in de aanloop naar de wedstrijd tegen Heerenveen onder grote druk. Tussendoor werd weliswaar met 2-1 van Getafe gewonnen, maar dat was te weinig om door te gaan in de Europa League.

Tegen Heerenveen was het nog altijd niet top wat Ajax liet zien, maar de ploeg voorkwam wel er voor het eerst sinds 1999 drie Eredivisie-wedstrijden op rij verloren werden en dat zal zorgen voor opluchting in de ArenA. Volgende week zondag vervolgt Ajax het seizoen met een thuiswedstrijd tegen FC Twente en een week later wacht de Klassieker in De Kuip tegen Feyenoord.