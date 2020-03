De Oranjevrouwen hebben zaterdag ook hun tweede wedstrijd op het Tournoi de France doelpuntloos gelijkgespeeld. Canada werd in Calais op 0-0 gehouden, nadat keeper Lize Kop vlak na rust rood kreeg.

In de eerste helft was Oranje iets sterker in Stade de l'Épopée, zonder grote kansen te creëren. Na rust was het met een tiental overleven en omdat de Canadese vrouwen goede mogelijkheden onbenut lieten, hield Nederland stand.

Oranje begon het oefentoernooi in Noord-Frankrijk woensdag met 0-0 tegen Brazilië en wacht dus nog altijd op de eerste goal. De laatste wedstrijd van Nederland is dinsdag om 19.00 uur in Valenciennes en dan is gastland Frankrijk de tegenstander.

In de aanloop naar het duel met Canada kende de selectie van bondscoach Sarina Wiegman de nodige problemen, want verdediger Aniek Nouwen moest uit voorzorg het trainingskamp in Noord-Frankrijk verlaten. De speelster van PSV is verkouden en de KNVB wil geen risico nemen vanwege het coronavirus.

De wedstrijd tegen Canada bracht Wiegman meer zorg, want Daniëlle van de Donk liep in de eerste helft een op oog fikse knieblessure op.

Daniëlle van de Donk raakte voor rust geblesseerd. (Foto: Pro Shots)

Smits krijgt eerste basisplaats

Wiegman gebruikt het Tournoi de France om dingen uit te proberen richting de Olympische Spelen komende zomer in Tokio en dat bleek eens te meer tegen Canada.

De 20-jarige PSV-aanvaller Joëlle Smits mocht in Calais voor het eerst starten in Oranje en er waren ook basisplaatsen voor Ashleigh Weerden van FC Twente, Danique Kerkdijk van Brighton Hove & Albion en Inessa Kaagman van Everton. Op doel kreeg derde keeper Kop van Ajax de kans, terwijl ervaren krachten als Lieke Martens, Vivianne Miedema, Jackie Groenen en Sari van Veenendaal op de bank begonnen.

Met de B-opstelling deed Oranje voor rust niet onder voor Canada, dat achtste staat op de FIFA-ranking, maar de ploeg van Wiegman slaagde er niet in tot uitgespeelde kansen te komen. Kaagman schoot in de dertiende minuut van grote afstand op de lat en dat was het gevaarlijkste moment, omdat de Canadese vrouwen evenmin kansen creëerden voor rust.

Loes Geurts moest invallen na de rode kaart voor Lize Kop. (Foto: Pro Shots)

Martens en Van de Sanden vallen in

Domper voor Oranje in de eerste helft was de blessure die Van de Donk opliep na een duel met Deanne Rose. De middenvelder had zichtbaar pijn aan haar knie en was in tranen. Ze werd vervangen door Groenen.

Vlak na rust kreeg Nederland weer een tegenvaller te verwerken. Kop maakte net buiten het strafschopgebied een lompe overtreding op Nichelle Prince en kreeg rood, waardoor Oranje als tiental verder moest. Wiegman bracht Loes Geurts als vervanger en Weerden was de veldspeler die eruit moest.

Met tien tegen elf veranderde het spelbeeld. Oranje - met invallers Martens, Shanice van de Sanden en Anouk Dekker in de ploeg - werd teruggedrongen en kreeg Canada kansen. Jessie Fleming leek de ploeg bondscoach Kenneth Heiner-Møller op voorsprong te schieten. Ze passeerde Geurts, maar schoof de bal vervolgens vanuit een lastige hoek tegen de paal.

Geurts voorkwam vervolgens dat Rose en Ashley Lawrence trefzeker waren, waarna het slotoffensief niets opleverde voor Canada. Gabrielle Carle verprutste in de extra tijd een grote kans en zo hield Oranje weer 'de nul', al kwam het zelf opnieuw ook niet tot scoren.