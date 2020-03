Ajax begint zaterdag met Jurriën Timber in de basis aan de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. De jonge verdediger, die zijn debuut maakt in de Eredivisie, krijgt centraal achterin de voorkeur boven Edson Álvarez en Perr Schuurs. Dusan Tadic staat op het middenveld en Lassina Traoré is de spits in de ploeg van trainer Erik ten Hag,

De achttienjarige Timber speelt net als zijn tweelingbroer Quinten Timber normaal gesproken in Jong Ajax. De jeugdinternational vormt bij zijn eerste wedstrijd in de hoofdmacht de achterhoede met Sergiño Dest, Daley Blind en Nicolás Tagliafico.

Op het middenveld kiest Ten Hag naast Tadic voor Donny van de Beek en Lisandro Martínez, terwijl Carel Eiting en Ryan Gravenberch, Jurgen Ekkelenkamp op de bank zitten. Voorin keert Traoré terug in de basis, nadat hij de afgelopen weken moest toekijken. Hakim Ziyech en Quincy Promes completeren de aanval van de bezoekers, die David Neres nog altijd missen door blessureleed.

Bij Heerenveen is er zoals gebruikelijk een basisplaats voor Sven Botman. De 20-jarige verdediger wordt gehuurd van Ajax, waar hij tot medio 2022 onder contract staat.

Ajax jaagt op eerste uitzege in 2020

Heerenveen tegen Ajax begint zaterdag om 20.45 uur in het Abe Lenstra Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot. De Amsterdammers jagen in Friesland op hun eerste uitzege in de Eredivisie in 2020. De ploeg van Ten Hag verloor al bij FC Groningen en Heracles Almelo en afgelopen woensdag was FC Utrecht te sterk in de halve finales van het KNVB-bekertoernooi.

Heerenveen presteert juist in thuiswedstrijden dramatisch de laatste maanden. De laatste keer dat de ploeg van trainer Johnny Jansen een Eredivisie-duel won in eigen stadion was eind november toen Vitesse met 3-2 werd verslagen.

Opstelling Heerenveen: Bednarek; Van Rhijn, Dresevic, Botman, Floranus; Veerman, Faik, Kongolo; Halilovic, Ejuke, Van Bergen

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Timber, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Tadic, Martínez; Ziyech, Traoré, Promes.