Jorge Lorenzo keert eenmalig terug in de MotoGP. De drievoudig wereldkampioen, die vorig jaar een punt zette achter zijn carrière, heeft een wildcard gekregen voor de Grand Prix van Catalonië.

Yamaha, waar de 32-jarige Lorenzo sinds kort testrijder is, meldde al eerder dat het sprak met de Spanjaard over een eventuele 'wildcardrace' en er is dus gekozen voor de GP van Catalonië, die op zondag 7 juni verreden wordt.

"Ik heb er enkele weken over nagedacht en gisteren heb ik besloten mee te doen in Catalonië", zegt Lorenzo donderdag in een video op Twitter. "Ik kijk ernaar uit en hoop jullie daar te zien."

Vooralsnog lijkt het er niet op dat de race in Catalonië een opmaat is voor een definitieve terugkeer van Lorenzo, die in 2010, 2012 en 2015 wereldkampioen werd in dienst van Yamaha. Vorig jaar eindigde hij op een Honda teleurstellend als negentiende in de WK-stand.

GP Qatar afgelast vanwege coronavirus

Het teleurstellende laatste seizoen van Lorenzo was voor hem aanleiding om eind 2019 zijn afscheid aan te kondigen. Hij miste in 2019 vier races door een val tijdens een vrije training voor de TT van Assen en speelde mede daardoor geen rol van betekenis in de strijd om de wereldtitel.

De GP van Valencia in november staat nu in de boeken als de laatste race van Lorenzo, maar daar komt dus minimaal nog een GP bij. De race in Catalonië is normaal gesproken de achtste GP van dit seizoen, maar de openingsrace in Qatar is al afgelast vanwege het coronavirus. Die race zou aanstaande zondag verreden worden.