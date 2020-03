NAC Breda kan donderdagavond de negende club uit de Eerste Divisie (tegenwoordig Keuken Kampioen Divisie) worden die de KNVB-bekerfinale haalt. Als de Bredanaars in De Kuip stunten tegen Feyenoord, zijn ze de eerste ploeg in 26 jaar van buiten de Eredivisie in de eindstrijd.

NEC was in 1994 de laatste Eerste Divisie-club in de finale. De Nijmegenaren schakelden destijds Ajax uit in de halve finales, waarna met 2-1 verloren werd van Feyenoord. Een jaar eerder ging sc Heerenveen als Eerste Divisie-club in de finale met 6-2 onderuit tegen Ajax.

De andere Eerste Divisie-clubs die sinds de start van de Eredivisie in 1956 doorstootten tot de eindstrijd, zijn FC Volendam (1958), DHC (1962), PEC Zwolle (1977), Helmond Sport (1985), RBC Roosendaal (1986) en FC Den Bosch (1991).

Geen enkele Eerste Divisie-club slaagde erin de finale te winnen, terwijl amateurclubs (IJsselmeervogels in 1975 en VVSB in 2016) nooit verder kwamen dan de halve finales.

Bekerfinales met een Eerste Divisie-club 1958: FC Volendam-Sparta 3-4

1962: DHC-Sparta 0-1

1977: PEC Zwolle-FC Twente 0-3

1985: Helmond Sport-FC Utrecht 0-1

1986: RBC-Ajax 0-3

1991: FC Den Bosch-Feyenoord 0-1

1993: sc Heerenveen-Ajax 2-6

1994: NEC-Feyenoord 1-2

De spelers van Heerenveen bedanken (na van shirtje te hebben geruild) de meegereisde Friese fans na de finale tegen Ajax in 1993. (Foto: Pro Shots)

Imponerende cijfers Feyenoord in bekertoernooi

NAC won de KNVB-beker wel al in 1973, maar toen was de club uit Breda actief op het hoogste niveau. In 1961, 1967 en 1974 verloren de Brabanders de eindstrijd. NAC kan met het oog op een finaleplaats weinig hoop putten uit de laatste jaren, want de laatste vijf halvefinalewedstrijden (in 1994, 2003, 2007, 2008 en 2009) werden allemaal verloren.

Feyenoord, dat de beker al dertien keer veroverde, kan veel betere cijfers overleggen: de Rotterdammers stapten deze eeuw vijf van de zeven keer als winnaar van het veld na een halve finale. Indrukwekkend is bovendien dat Feyenoord liefst 22 van zijn laatste 24 bekerduels won. Sinds het seizoen 2015/2016 werd alleen verloren van Vitesse (2-0 in de kwartfinales in 2017) en Ajax (0-3 in de halve finales in 2019).

De halve finale tussen Feyenoord en NAC begint donderdag om 20.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van arbiter Jochem Kamphuis. De winnaar treft FC Utrecht, dat woensdag met 2-0 van Ajax won, op zondag 19 april in de eindstrijd.