Voor Lineth Beerensteyn was het woensdag wennen dat ze tegen Brazilië (0-0) startte als de rechtsback van de Oranjevrouwen. De 23-jarige speelster van Bayern München is al jaren aanvaller, maar bondscoach Sarina Wiegman ziet in haar een potentiële verdediger met het oog op de Olympische Spelen komende zomer in Tokio.

"Het ging redelijk, maar het was wel wat onwennig. Dat is niet gek, want de laatste keer dat ik een hele wedstrijd rechtsback heb gespeeld was denk ik toen ik nog in de jeugd bij de jongens speelde", aldus Beerensteyn in Stade du Hainaut in Valenciennes tegen de NOS.

Wiegman had vooraf al aangekondigd dat ze het Tournoi de France - een oefentoernooi waarbij Oranje ook nog tegen Canada en Frankrijk speelt - wil gebruiken om te testen richting de Spelen. Op de rechtsbackpositie moet de bondscoach noodgedwongen experimenteren, omdat Desiree van Lunteren stopte na het WK van afgelopen zomer en Liza van der Most vorige maand een zware kruisbandblessure opliep.

Net als Beerensteyn zelf is ook Wiegman redelijk tevreden over het spel van de aanvaller als rechtsback. "Ik zag op momenten dat Lineth moeite had met positie kiezen", zei de bondscoach. "Maar ze won wel haar duels en zorgde voor aanvallende impulsen."

De basisploeg van Oranje woensdag tegen Brazilië. (Foto: Pro Shots)

'We hadden moeten winnen'

Een dag voor de wedstrijd tegen Brazilië hoorde Beerensteyn pas dat ze moest starten op de voor haar ongebruikelijke positie. "Maar ik voelde het wel een beetje aankomen. De bondscoach wilde met me praten en toen dacht ik al dat het over de rechtsbackpositie zou gaan. Ik denk dat op de training ook al te zien was dat ik moest wennen, de taken zijn anders. Maar ik ben niet ontevreden."

Ook over het spel tegen Brazilië van Oranje als ploeg was Beerensteyn redelijk tevreden, al beseft ze dat Nederland had kunnen winnen van het Zuid-Amerikaanse land, dat zich eveneens geplaatst heeft voor de Spelen.

"Het was een goede wedstrijd en op basis van de kansen hadden we moeten winnen. Het is lekker dat we weer eens een wedstrijd tegen een topland hebben kunnen spelen. Wat dat betreft is dit een ideaal toernooi in de aanloop naar de Spelen, want ook daar treffen we alleen maar goede landen."

De volgende wedstrijd van Oranje op het Tournoi de France is zaterdag om 19.00 uur tegen Canada in Stade de L'Épopée in Calais.