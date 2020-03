Ajax begint zondag met Quincy Promes en Hakim Ziyech in de basis aan de topper tegen AZ. Het tweetal is voldoende hersteld van blessures om te starten in de Johan Cruijff ArenA, zo meldt FOX Sports. Ajax heeft de opstelling nog niet bevestigd.

Afgelopen donderdag ontbrak Ziyech nog in de Europa League-wedstrijd tegen Getafe, omdat hij last had van zijn kuit. Promes, die hersteld is van een hamstringblessure, speelde tegen de Spaanse club alleen de tweede helft.

Tegen AZ heeft Ajax-trainer Erik ten Hag Ziyech en Promes op de vleugels geposteerd en Dusan Tadic staat in de spits. Ryan Babel is gepasseerd. Op het middenveld beginnen Carel Eiting, Donny van de Beek en Lisandro Martínez, terwijl Ryan Gravenberch op de bank zit.

Achterin keert linksback Nicolás Tagliafico achterin, nadat hij tegen Getafe geschorst was. Perr Schuurs, Daley Blind en Sergiño Dest completeren de achterhoede en op doel staat uiteraard André Onana. De opstelling van AZ is nog niet bekend.

AZ bij winst op gelijke hoogte met Ajax

De topper tussen Ajax en AZ begint zondagavond om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Als de Alkmaarders winnen komen ze in punten gelijk met de regerend landskampioen, die nog wel een beter doelsaldo heeft.

Eerder op de dag eindigde de topper in Eindhoven tussen PSV en Feyenoord in 1-1.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Blind, Tagliafcio; Eiting, Van de Beek, Martínez; Ziyech, Tadic, Promes.

Opstelling AZ: Nog niet bekend.