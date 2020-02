Ajax wist op voorhand dat Getafe er alles aan zou doen om het spel te vertragen in de Johan Cruijff ArenA en toch werd het donderdag weer een frustrerende avond. Ook Donny van de Beek ergerde zich opnieuw aan het tijdrekken van de Spanjaarden, die aan de 2-1-nederlaag genoeg hadden om door te gaan in de Europa League.

"Het is vooraf vaak gezegd: laat je niet uit de tent lokken", vertelt Van de Beek. "Maar het spelletje van Getafe blijft bloedirritant, zeker als er niets aan gedaan wordt. De scheidsrechter trapte er iedere keer in."

De middenvelder vindt dat arbiter Anastasios Sidiropoulos harder had moeten ingrijpen tegen het tijdrekken, al gaf de Griek voor rust vier keer geel aan de Spaanse ploeg.

"Zo’n tegenstander als Getafe heb ik nog nooit meegemaakt. Ze wilden totaal niet voetballen, lagen liever op de grond en er werd niet tegen opgetreden. Daardoor kwamen wij geen moment in ons ritme."

'Niet laten zien wat we kunnen'

De 23-jarige Van de Beek wil daarentegen ook benadrukken dat Ajax de uitschakeling aan zichzelf te wijten heeft. Na de 2-0-nederlaag vorige week in Madrid kwam de ploeg van trainer Erik ten Hag in de ArenA al na vier minuten op een 0-1-achterstand, waardoor de situatie bijna uitzichtloos werd.

"Het gebeurde nota bene uit een ingooi", baalt Van de Beek. "Dat mag niet en daardoor liepen we meteen achter de feiten aan. De conclusie is dan ook dat we het aan onszelf te danken hebben dat we eruit liggen."

"In de Champions League was de uitschakeling ongelukkig, toen zat het niet mee. Maar in de Europa League hebben we over twee wedstrijden simpelweg niet laten zien wat we kunnen. Nu zijn alleen de Eredivisie en de KNVB-beker over."

Teleurstelling na afloop bij Ajax. (Foto: Pro Shots)

'We kunnen iedereen gebruiken'

Veel tijd om de tik van Getafe te verwerken hebben Ajax en Van de Beek niet, want zondag wacht al de Eredivisie-topper in de ArenA tegen AZ, dat in de Europa League werd uitgeschakeld door LASK.

Positief voor Ajax is dat de tegen Getafe geschorste Nicolás Tagliafico zondag weer inzetbaar is en Hakim Ziyech mogelijk terugkeert van zijn blessure. "Dat is lekker, we kunnen iedereen nu hard gebruiken", zegt Van de Beek. "Het wordt een superbelangrijke pot tegen AZ. We moeten er snel weer staan."

Ajax tegen AZ begint zondag om 20.00 uur in de ArenA en staat onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük. Om 14.30 uur is de aftrap in het Philips Stadion bij PSV-Feyenoord.