Ajax begint donderdag met Danilo Pereira in de basis aan de return van de zestiende finales van de Europa League tegen Getafe. De herstelde Quincy Promes zit op de bank in de Johan Cruijff ArenA.

De twintigjarige Danilo speelt normaal gesproken in Jong Ajax en maakte afgelopen zondag tegen Heracles Almelo (1-0-nederlaag) als invaller zijn Eredivisie-debuut in de hoofdmacht. De Braziliaan start tegen Getafe als rechtsbuiten.

Dusan Tadic en Ryan Babel completeren de aanval, terwijl trainer Erik ten Hag het nog niet aandurft om te beginnen met Promes, die net terug is van een hamstringblessure. De kans is groot dat de Oranje-international wel gaat invallen.

Bij afwezigheid van de geblesseerde Hakim Ziyech vormen Carel Eiting, Donny van de Beek en Ryan Gravenberch de middenlinie van Ajax. Lisandro Martínez is achterin de vervanger van de geschorste Nicolás Tagliafico en Daley Blind, Perr Schuurs en Sergiño Dest zijn de andere verdedigers. Op doel is André Onana terug, nadat hij in de uitwedstrijd tegen Getafe ontbrak door een schorsing.

Opvallend is dat spits Lassina Traoré, die vorige week in Spanje startte, buiten de wedstrijdselectie is gevallen.

Duel onder leiding van Griek Sidiropoulos

Ajax tegen Getafe, dat vijfde staat in La Liga, begint donderdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Griekse scheidsrechter Anastasios Sidiropoulos.

De Amsterdammers moeten de 2-0-nederlaag van vorige week in het Coliseum Alfonso Pérez rechtzetten om de laatste zestien van de Europa League te bereiken. De loting voor de achtste finales is vrijdag in het Zwitserse Nyon.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Blind, Martínez; Gravenberch, Van de Beek, Eiting; Danilo, Tadic, Babel.

Opstelling Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djene, Etxeita, Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Mata, Deyverson.