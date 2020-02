In deze podcast doen we een rondje langs de velden. Onze verslaggevers zijn donderdag in Barcelona bij de F1-testdagen, in Hamar voor het WK allround schaatsen en in Amsterdam voor Ajax-Getafe. Daarnaast praten we je bij over het belangrijkste sportnieuws.

Aanstaande sportzomer willen we onze verslaggevers die over de hele wereld aanwezig zijn bij de grote sportevenementen bellen voor de laatste updates. Wij zijn benieuwd wat jij graag van onze verslaggevers wil horen. Dus heb je suggesties? Stuur dan een mail naar podcast@nu.nl.