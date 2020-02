Dorian van Rijsselberghe is regerend olympisch kampioen en Kiran Badloe regerend wereldkampioen, maar slechts een van hen mag naar de Olympische Spelen. Komende week strijden de twee Nederlandse windsurfers op het WK in de RS:X-klasse in het Australische Sorrento om één ticket voor Tokio en toch blijven ze dikke vrienden.

"Nee, het is geen broedermoord. Dat gaat wat ver. Zie het als een lichte messteek", zegt Kiran Badloe met een grote glimlach. Van Rijsselberghe, die naast hem op de bank zit in hun appartement in Sorrento, voegt daaraan toe: "Een beetje duwen aan de zijkant, tot een wond die goed geneest."

Hoor de twee praten en niets lijkt erop dat ze elkaars grote rivalen zijn én op de drempel staan van hun belangrijkste titelstrijd in vier jaar. De 31-jarige Van Rijsselberghe en de zes jaar jongere Badloe reizen al jaren samen de wereld over en trainen onder de Nieuw-Zeelandse coach Aaron McIntosh. Dat leidde tot een hechte vriendschap.

"Er is alleen nog geen seksueel contact", gooit Van Rijsselberghe er nog maar eens een grap uit. Badloe serieuzer: "Ik denk niet dat het makkelijker geweest was als ik een hekel had gehad aan mijn concurrent. Dat lijkt me eerder vermoeiend. En ik zie het ook niet zitten om kort voor dit WK ineens afstand te nemen van elkaar. We wisten allang dat dit eraan zat te komen en dat de belangen heel groot zouden worden. Daar rennen we niet voor weg."

Dorian van Rijsselberghe in 2016 met olympisch goud. (Foto: Pro Shots)

'Het is waarheid geworden'

De gedachte dat een van de twee de Spelen zal missen zorgt kort voor de start van het WK ook niet voor frustratie bij Van Rijsselberghe of Badloe. Ruim drie jaar geleden legden zij zich al neer bij het feit dat Nederland maar een windsurfer mag afvaardigen, ook al behoren ze allebei tot de wereldtop.

Texelaar Van Rijsselberghe en de in Almere geboren Badloe mochten van de bond zelfs hun eigen selectieprocedure samenstellen en dat werd een optelsom van de resultaten op de WK's van 2018, 2019 en 2020. "Toen grapten we al over eerste en tweede plaatsen en dan een allesbeslissend WK aan het einde", herinnert Badloe zich. "En dat is nog waarheid geworden ook."

Van Rijsselberghe, olympisch kampioen in 2012 en 2016, werd wereldkampioen in 2018, terwijl Badloe zilver pakte. Een jaar later waren de rollen omgedraaid, waardoor deze week in Sorrento de beslissing valt. Wie over vijf races het beste presteert, gaat naar Tokio. En de ander blijft, als potentiële medaillekandidaat, thuis.

"Dat weten we al heel lang, dus maak ik me daar nu niet druk om", vertelt Van Rijsselberghe. "Het heeft ook geen zin om er energie in te steken, want dat gaat geen verschil maken. Hopelijk ben ik het die naar Tokio gaat en anders gun ik het Kiran."

Kiran Badloe in 2018 met WK-zilver. (Foto: Getty Images)

'We willen olympisch goud binnen Nederland houden'

Dat gunnen gaat dusdanig ver dat de vrienden zelfs tactisch weinig geheimen voor elkaar kennen op het WK, al is dat ook lastig als je samen traint en een coach deelt.

"Ik zie het nut niet in van informatie achterhouden voor Dorian", zegt Badloe. "We kunnen richting een WK beter samenwerken, want dan weten we nog beter om te gaan met de omstandigheden en hebben we een voorsprong op buitenlandse concurrenten. Samen zijn we van hoog kaliber."

"Wat het grootste verschil is tussen ons? Kiran heeft haar en ik niet", lacht Van Rijsselberghe, die zijn hoofd niet voor het eerst in zijn loopbaan heeft kaalgeschoren. "Ik ben natuurlijk ook ervarener, waardoor ik op sommige momenten misschien net wat comfortabeler ben. Maar Kiran heeft de afgelopen jaren vaak genoeg aangetoond dat hij met druk om kan gaan. Ik denk dat we in alle opzichten super aan elkaar gewaagd zijn."

Kiran Badloe in actie op het WK 2018 met op de achtergrond Dorian van Rijsselberghe (Foto: Getty Images)

'We hebben elkaar nodig'

Mocht Van Rijsselberghe de strijd winnen, dan worden het zijn derde en misschien wel laatste Spelen. Het zouden "bonus Spelen" voor hem zijn. "Ja, zo noem ik het. Ik heb veel bereikt en het is een mooie bonus als ik nog een keer de Spelen mag meemaken."

Voor Badloe lonkt een olympisch debuut, al was hij vier jaar geleden ook al even in Rio de Janeiro, maar toen om zijn trainingsmaatje Van Rijsselberghe klaar te stomen.

"En mocht Dorian nu weer gaan, dan doe ik dat weer. En andersom ook, denk ik. Ongeacht wie naar Tokio gaat, doen we de voorbereiding samen. Natuurlijk zal de verliezer teleurgesteld zijn en niet de volgende dag met een glimlach gaan trainen, maar uiteindelijk kun je er ook voldoening uithalen als je de ander indirect helpt aan een olympische medaille."

Van Rijsselberghe: "We hebben elkaar nou eenmaal nodig en kunnen als geen ander blij zijn voor elkaar. Na het WK moet ons doel worden het olympisch goud binnen Nederland te houden."