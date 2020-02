Feyenoord kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard nog altijd niet beschikken over Nicolai Jørgensen. De Deense spits kampt met een teenblessure en wordt in de basis vervangen door Róbert Bozeník.

"Er is iemand op de teen van Jørgensen gaan staan en daar heeft hij flink last van", vertelde trainer Dick Advocaat donderdag op zijn vooruitblikkende persconferentie. "Bozeník gaat daarom starten."

Het wordt de eerste basisplaats van de Slowaaks international sinds hij vorige maand overkwam van MSK Zilina. Afgelopen zondag maakte hij al zijn eerste goal in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (3-4).

Behalve Jørgensen, die er tegen PEC al niet bij was, zijn ook de al langer geblesseerden Eric Botteghin en Oguzhan Özyakup er in De Kuip niet bij tegen de Limburgse club. Daarnaast werd deze week bekend dat Luis Sinisterra, die Jørgensen verving in Zwolle, vanwege een ernstige knieblessure dit seizoen niet meer in actie kan komen.

"Luis is vanmorgen geopereerd", vertelde Advocaat. "We hebben allemaal een boodschap voor hem ingesproken en maandag gaan we naar hem toe."

Róbert Bozeník kroonde zich tegen PEC tot matchwinner. (Foto: Pro Shots)

'Er zit wilskracht in dit elftal'

Feyenoord tegen Fortuna Sittard begint zaterdag om 19.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. De Rotterdammers jagen tegen de nummer veertien van de Eredivisie op hun zevende overwinning op rij in de competitie.

"Er zit wilskracht in deze ploeg", benadrukte Advocaat, die zijn ploeg bij PEC twee keer zag terugkomen van een achterstand. "Dat terugknokken is een kwaliteit van dit elftal. Het vertrouwen is groot, maar we mogen Fortuna niet onderschatten."

