De persconferentie van Tyson Fury en Deontay Wilder in de aanloop naar hun WBC-titelgevecht zaterdag in Las Vegas is woensdag grimmig verlopen. De zwaargewichten kregen het verbaal met elkaar aan de stok en de staredown eindigde met geduw over en weer.

"Wilder is doodsbang", zei Fury. "Ik zie zijn hart door zijn door zijn trui heen kloppen, zo angstig is hij. Zaterdag gaat hij knock-out."

Wilder reageerde door Fury en zijn psychische problemen belachelijk te maken. Nadat de 31-jarige Fury enkele jaren geleden gestopt was, raakte hij verslaafd aan drank en drugs, kwam hij kilo's aan en dacht hij aan zelfmoord.

"Ben je vergeten hoe ik je aangetroffen heb? Suïcidaal en aan de coke. Vergeet niet wie je terug heeft gebracht in de grote bokswereld. Dat was ik. Ik zette eten op je tafel voor je familie en dat doe ik nu weer. De mensen kopen een kaartje voor mij. Ze willen mij zien en jij profiteert."

"En daar ga je nu tegen vechten? Een man die denkt aan zelfmoord?", reageerde Fury, die eind 2018 ook al bokste tegen Wilder. Toen eindigde het gevecht onbeslist. Fury: "Je dacht de vorige keer dat je makkelijk zou winnen, maar dat gebeurde niet."

'Ik ben teruggekomen om je weer een pak slaag te geven'

Bij de langverwachte rematch zaterdag in Las Vegas staat opnieuw de wereldtitel van de WBC, die nu in handen is van Wilder, op het spel. In november verdedigde de Amerikaan zijn titel met succes in een gevecht tegen Luis Ortiz.

'The Bronze Bomber' sloeg de Cubaan in Las Vegas in de zevende ronde knock-out en boekte zijn 42e overwinning in 43 profwedstrijden. Ook Fury verloor nog nooit. De Brit, bijgenaamd 'The Gypsy King', staat op 29 zeges in 30 partijen.

"Ik ben teruggekomen om je weer een pak slaag te geven", zei Fury, waarna de staredown tussen de boksers liefst vijf minuten duurde met woorden over en weer en uiteindelijk wat geduw.

De partij tussen Wilder en Fury staat zaterdagavond op het programma in de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, die plaats biedt aan zeventienduizend toeschouwers. De Nederlandse tijd van het gevecht is zondagochtend ergens tussen 5.00 en 6.00 uur.