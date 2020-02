John van den Brom is een wedstrijd geschorst omdat hij scheidsrechter Siemen Mulder zondag meermaals uitschold tijdens de Eredivisie-wedstrijd tegen Willem II (1-1). De trainer van FC Utrecht accepteerde woensdag het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal.

Door de schorsing ontbreekt Van den Brom zondag op de bank bij FC Utrecht tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Assistent-trainer Dennis Haar zal de taken van hem overnemen. Van den Brom kreeg ook nog een voorwaardelijke schorsing van een duel.

De aanklager verwijt Van den Brom dat hij de arbitrage op "verbale en non-verbale wijze in diskrediet heeft gebracht". Scheidsrechter Mulder vertelde zondag na de wedstrijd in het Koning Willem II Stadion al over de wijze waarop de FC Utrecht-trainer hem bejegende in de slotfase.

"Ik heb via via gehoord wat er is geroepen en gezegd. Ik moet de beelden nog terugzien, maar als ik meerdere keren voor 'dikke lul' word uitgescholden... Volgens mij is dat niet de manier waarop we met elkaar om moeten gaan", zei Mulder tegen FOX Sports.

Op beelden is te horen dat Van den Brom vierde official Marc Nagtegaal "je bent een schijterd, jij" toeriep en vervolgens "wat een lul, joh" mompelde richting zijn staf, doelend op Mulder.