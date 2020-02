Ajax heeft over de laatste zes maanden van 2019 een nettowinst geboekt van 53 miljoen euro, zo heeft de Amsterdamse club woensdag bekendgemaakt. Het totale eigen vermogen steeg met 51,7 miljoen euro naar 261,7 miljoen euro.

Ajax dankt de flinke winst voor een groot deel aan de opbrengsten uit transfers. Mede door de verkoop van Matthijs de Ligt naar Juventus (75 miljoen euro) en Kasper Dolberg naar OGC Nice (20 miljoen euro) heeft de club een positieve transferbalans van 54 miljoen euro, zelfs al werd er flink betaald voor spelers als Edson Álvarez, Razvan Marin en Quincy Promes.

De transfer van Frenkie de Jong voor 85 miljoen euro naar FC Barcelona werd al meegenomen bij de cijfers over het eerst halfjaar van 2019.

Tegenover de klinkende winst staat dat de kosten met zestien miljoen euro zijn gestegen tot 93,1 miljoen euro. Dit is vooral het gevolg van de verhoogde salarissen voor spelers als Hakim Ziyech, Dusan Tadic en David Neres, nadat zij afgelopen zomer hun contract verlengden. Naar verluidt liggen de hoogste jaarsalarissen in de Johan Cruijff ArenA nu rond de vijf miljoen euro.

Netto omzet stijgt met 6,2 miljoen

De netto omzet van Ajax bedroeg 110,4 miljoen euro en dat is een stijging van 6,2 miljoen euro ten opzichte van het tweede half jaar van 2018. De club haalde meer omzet uit de verkoop van seizoenkaarten, business-seats en skybox-plaatsen en ook merchandise leverde meer op, nadat Ajax indruk maakte door de halve finale van de Champions League te halen.

Dit seizoen slaagde de ploeg van trainer Erik ten Hag er niet in te overwinteren in het 'miljoenenbal', waardoor Getafe donderdag tegenstander is in de knock-outfase van de veel minder lucratieve Europa League. De wedstrijd in het Coliseum Alfonso Pérez begint om 18.55 uur.

