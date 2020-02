Coach Daniël Knibbeler denkt dat Epke Zonderland klaar is voor de jacht op een olympisch ticket. De 33-jarige Fries turnt vrijdag de kwalificatie van de World Cup in Melbourne en kan zich vrijwel geen fout veroorloven, anders is hij er komende zomer in Tokio niet bij.

"Het is verschrikkelijk kort dag. Maar Epke pakt de zaken hier zo snel op. Hij lijkt klaar voor zijn eerste kans", aldus Knibbeler, die met Zonderland al een maand in Australië is, woensdag tegen het AD.

Het worden spannende weken voor de olympisch kampioen van 2012, die in Tokio voor de vierde en laatste keer wil deelnemen aan de Spelen. Zonderland moet in ieder geval een van de komende drie World Cups winnen én is gebaat bij hoge scores om zijn Japanse concurrent Hidetaka Miyachi af te troeven.

De 25-jarige Miyachi heeft al drie overwinningen op zijn naam staan, terwijl Zonderland op twee staat. Na de World Cup dit weekend in Melbourne staan nog die van Bakoe en Doha (beide maart) op het programma voor Miyachi en Zonderland, die zich in oktober door een val op de WK in Stuttgart niet wist te plaatsen voor de Spelen. Vervolgens miste hij de World Cup in Cottbus door een ingreep aan zijn voorhoofdholtes, waar hij al lange tijd last van heeft.

"We vliegen tussendoor niet naar huis, om de jetlags te minimaliseren", vertelt Knibbeler. "En zo blijft hij in de zomer. De route is al moeilijk genoeg en we weten hoe kwetsbaar Epke in de winter is met die voorhoofdsholtes."

Epke Zonderland met coach Daniël Knibbeler na zijn gouden oefening op de Spelen in 2012. (Foto: Getty Images)

'Je weet niet wat de omstandigheden zijn'

Mede doordat Zonderland goede trainingsweken heeft gedraaid in Australië, heeft Knibbeler vertrouwen in een goede afloop.

"Als het moet, doet hij zondag in de finale al zijn moeilijkste oefening, met twee keer twee vluchtelementen. Opdracht 1 is vrijdag in de kwalificatie de finale halen. Het is ook een beetje afhankelijk van wat zijn grootste concurrent laat zien. We kunnen geen kans laten schieten, want je weet niet wat de omstandigheden zijn in Bakoe en Doha."

Zonderland kan de tweede Nederlandse turner worden die zich plaatst voor Tokio, nadat meerkamper Bart Deurloo afgelopen najaar al een ticket pakte. Vier jaar geleden dwongen de Nederlandse mannen nog als ploeg kwalificatie af voor de Spelen in Rio de Janeiro.

De Nederlandse vrouwen zijn er wel in geslaagd zich als ploeg te plaatsen voor Tokio.