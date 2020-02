Oud-Ajacied Barry Hulshoff is zondag na een kort ziekbed op 73-jarige leeftijd overleden, zo meldt de Amsterdamse club maandag. De voormalige verdediger speelde veertien keer voor het Nederlands elftal.

Hulshoff was basisspeler van het succesvolle Ajax, dat met spelers als Johan Cruijff, Johan Neeskens en Piet Keizer in 1971, 1972 en 1973 de Europa Cup I won. Hij speelde ook al mee in de met 4-1 verloren Europa Cup I-finale van 1969 tegen AC Milan.

De geboren Deventernaar veroverde zeven landstitels, won vier keer de KNVB-beker en won met Ajax ook de wereldtitel voor clubs en twee Europese Super Cups.

In totaal droeg Hulshoff elf jaar het Ajax-shirt, van 1966 tot 1977, en scoorde in 283 Eredivisie-wedstrijden zeventien keer. Er zijn maar zeven spelers die meer competitiewedstrijden speelden voor de Amsterdammers. Na zijn periode in de hoofdstad kwam hij nog twee jaar uit voor MVV.

Hulshoff debuteerde in 1971 in het Nederlands elftal en twee jaar later speelde hij zijn laatste van de veertien interlands, waarin hij zes keer scoorde. Door een blessure ontbrak de kopsterke Hulshoff in de selectie van Oranje voor het WK 1974 in West-Duitsland, waar Nederland de finale haalde.

Minuut stilte bij duel Jong Ajax

Vanwege het overlijden van Hulshoff spelen alle ploegen van Ajax deze week met rouwbanden en voorafgaand aan de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd van Jong Ajax tegen NAC Breda op maandagavond zal een minuut stilte gehouden worden. De club meldt dat ook de hoofdmacht van Ajax passend stil zal staan bij het overlijden van clubicoon Hulshoff, die zelfs nog even trainer was van Ajax.

Met Spitz Kohn en Bob Haarms nam Hulshoff in 1988 de honneurs waar toen Johan Cruijff na een conflict bij Ajax vertrok. Hij zat dat jaar op de bank tijdens de met 1-0 verloren Europa Cup II-finale tegen KV Mechelen.

Hulshoff coachte ook diverse Belgische clubs en werkte als technisch directeur bij Willem II en Ajax America in de Verenigde Staten. Zijn laatste rol in de voetballerij was persoonlijk begeleider van Oranje-international Matthijs de Ligt.