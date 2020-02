FC Twente-trainer Gonzalo García was zaterdag niet opgelucht na de zege van zijn ploeg op AZ (2-0). Dankzij de driepunter drukten de tukkers de onrust die afgelopen week ontstond rondom Wout Brama voorlopig de kop in.

Eerder deze week, na de 2-0-nederlaag tegen FC Emmen, lekte een fragment van een bijeenkomst tussen boze FC Twente-supporters, García en keepertrainer Sander Boschker uit. Daarin haalt Boschker flink uit naar de gepasseerde clubicoon Brama. De 33-jarige middenvelder zou als reserve aan het muiten zijn geslagen en veel onrust in de spelersgroep veroorzaken.

De 2-0-zege op AZ aan het einde van een roerige week zorgde echter niet voor opluchting bij García. "Omdat je hier altijd onder druk staat. Als we volgende week verliezen, begint alles weer opnieuw", zei hij na afloop tegen FOX Sports.

"Ik weet dat de jongens bij elkaar blijven. Je kunt winnen of verliezen, maar voor mij is het belangrijkste dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Ik heb altijd geloofd in ze."

Volgens de 36-jarige Uruguayaan speelde FC Twente tegen AZ "op een belangrijk moment zijn beste wedstrijd van het seizoen". "Donderdag was iedereen dood en begraven", aldus García. "Deze prestatie kwam vanuit het hart. De jongens kwamen het veld op met het idee om te laten hoe sterk ze zijn."

Wout Brama zat voor het eerst sinds 20 december bij de wedstrijdselectie van FC Twente. (Foto: Pro Shots)

'Ik heb een goede relatie met Brama'

Tegen AZ nam García Brama voor het eerst sinds 20 december op in zijn wedstrijdselectie. De middenvelder bleef echter de hele wedstrijd op de bank.

"We hebben een goede en professionele relatie. Ja, een goede relatie", benadrukte García. "Iedereen is blij als Twente wint. Misschien gaan we deze week koffiedrinken, maar het resultaat moet niet bepalend zijn voor de manier waarop we met elkaar omgaan."

Bekijk de uitslagen, programma en stand van de Eredivisie.