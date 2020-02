PSV'er Sam Lammers was blij dat hij eindelijk wist te scoren voor PSV. De 22-jarige spits maakte eind vorige maand zijn rentree bij de kwakkelende club uit Eindhoven na een zware knieblessure en vond zaterdag tegen ADO Den Haag (0-3-zege) voor het eerst het net.

"Het is lekker om na zo lange tijd je eerste goal te scoren. Het is een goede overwinning. Het team begint steeds beter te draaien en voor mij persoonlijk is het een mooie dag", zei Lammers na afloop van de wedstrijd tegen FOX Sports.

Lammers mocht na zeventien minuten aanleggen voor een strafschop, nadat ADO-verdediger Laurens De Bock de bal met zijn arm beroerde in het strafschopgebied. De geboren Tilburger zag zijn slappe inzet vanaf de stip bijna gekeerd worden door Luuk Koopmans, maar de doelman van ADO Den Haag kreeg zijn hand niet helemaal goed achter de bal en moest toch capituleren.

"Dit was niet de beste penalty die ik heb genomen, maar het was genoeg vandaag", erkende Lammers. "Ik was opgelucht, blij. Zo'n penalty moet erin. Ik stond op het lijstje, als spits hoort dat ook. Gelukkig zit-ie erin."

PSV kwam stroef uit de startblokken op het kunstgras in Den Haag, maar verzuimde in het vervolg verder afstand te nemen, zag ook Lammers. "We begonnen de eerste helft heel slecht, heel rommelig. Daarna kwamen we in een periode periode dat we ADO constant op de eigen helft hadden en heel veel kansen creëerden. Het had 3, 4-0 moeten zijn."

Ernest Faber boekte met PSV zijn tweede competitiezege op rij. (Foto: Pro Shots)

Faber: 'Ben blij voor Lammers'

Interim-trainer Ernest Faber was ook in zijn nopjes met Lammers' eerste doelpunt na diens rentree. "Sam heeft veel arbeid verricht, ook verdedigend. Voor een spits is het ook belangrijk dat je doelpunten maakt. Ik ben blij voor hem dat het gebeurd is."

Faber maakte een tevreden indruk over de 0-3-zege van zijn ploeg. "We hebben een degelijke wedstrijd gespeeld, waarin we veel de bal hebben gehad. In het begin was het nog slordig op het snelle kunstgras, maar we hebben genoeg kansen gecreëerd om het eerder af te maken. In de tweede helft deden we dat wel en werd het wat makkelijker en vrijer."