Nyck de Vries is zaterdag tijdens de Formule E-race in Mexico uitgevallen, nadat hij in botsing kwam met landgenoot Robin Frijns. Frijns kon de race wel vervolgen en finishte als twaalfde.

Mitch Evans pakte de zege en de Nieuw-Zeelander nam ook de leiding in de strijd om de titel over van Stoffel Vandoorne, die van 2016 tot en met 2018 actief was in de Formule 1. De Belg pakte voor het eerst dit Formule E-seizoen geen punten en staat na vier races op de vierde plaats.

De 25-jarige De Vries, vorig jaar wereldkampioen in de Formule 2, is ondanks zijn uitvalbeurt op het Autodromo Hermanos Rodriguez de beste Nederlander in de stand op de elfde plaats. De drie jaar oudere Frijns is de nummer zestien.

Over twee weken gaat het Formule E-seizoen, dat tot eind juli duurt, verder met een race in Marokko.

De Vries moet remmen

Op het moment dat De Vries en Frijns elkaar zaterdag raakten in Mexico hadden ze beiden kans op een podiumplek. Frijns reed op de vierde plek en De Vries lag vijfde.

Er waren nog twintig minuten te gaan en De Vries moest in de remmen door een aanval van de Portugees António Félix da Costa. Hij kwam daardoor licht botsing met Frijns, waarna de twee Nederlanders van de baan raakten.

Voor De Vries was de race daarna meteen voorbij, terwijl Frijns een topklassering kon vergeten. Da Costa finishte achter Evans als tweede en de Zwitser Sébastien Buemi werd derde.