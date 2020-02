Nyck de Vries in zaterdag tijdens de Formule E-race in Mexico uitgevallen, nadat hij in botsing kwam met landgenoot Robin Frijns. Frijns kon de race wel vervolgen en finishte als twaalfde.

Mitch Evans pakte de zege en de Nieuw-Zeelander nam ook de leiding in de strijd om de titel over van Stoffel Vandoorne, die van 2016 tot en met 2018 actief was in de Formule 1. De Belg zakte naar de vierde plaats.