PSV is er zaterdagavond tegen ADO Den Haag voor het eerst sinds september in geslaagd een uitwedstrijd te winnen in de Eredivisie. De Eindhovenaren versloegen de degradatiekandidaat met 0-3.

Halverwege leidde PSV al met 0-1 door een benutte penalty van Sam Lammers. Na rust tekenden Ryan Thomas en Cody Gakpo voor tweede en derde goal van de bezoekers, die de sportieve crisis enigszins achter zich hebben gelaten. Vorige week won PSV al met 3-0 van Willem II.

Nummer drie PSV is Willem II nu zelfs voorbij op de ranglijst, maar de Tilburgers spelen zondag nog thuis tegen FC Utrecht. Feyenoord, dat twee punten minder heeft dan de ploeg van trainer Ernest Faber, heeft zelfs twee wedstrijden minder gespeeld. Zondag gaan de Rotterdammers op bezoek bij PEC Zwolle.

Voor ADO wordt de situatie alleen maar zorgelijker, zeker omdat dit seizoen twee ploegen rechtstreeks degraderen uit de Eredivisie. De ploeg van trainer Alan Pardew staat zeventiende met vijf punten achterstand op nummer zestien PEC.

PEC is ook de club waar PSV tot zaterdagavond voor het laatst gewonnen had in de Eredivisie. Op 29 september werd het 0-4 in het MAC³PARK stadion, waarna de dramatische uitreeks van de 24-voudig landskampioen begon.

Sam Lammers benutte in de eerste helft een strafschop. (Foto: Pro Shots)

Immers, Necid en Meijers op de bank

Faber zei vrijdag al dat de sfeer weer wat beter was bij PSV na de winst vorige week tegen Willem II en hij besloot dan ook geen wijzigingen door te voeren. Bij ADO maakte Jordan Spence zijn debuut en stonden ook Mark Duffy en Omar Buggle in de basis, terwijl Lex Immers, Tomás Necid en Aaron Meijers vanaf de bank toekeken.

Zonder die ervaren krachten ging ADO niet beter spelen. Na zeventien minuten kwam PSV al op een 1-0-voorsprong via een benutte penalty van Lammers. De bal ging op de stip vanwege een handsbal van Laurens De Bock en het was de eerste goal van Lammers dit Eredivisie-seizoen.

In het vervolg van de eerste helft had de 22-jarige Lammers nog een keer kunnen scoren en ook Pablo Rosario en Mohamed Ihattaren lieten kansen onbenut. Aan de andere kant voorkwam PSV-keeper Lars Unnerstall dat De Bock scoorde.

Lex Immers begon op de bank bij ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

Thomas kopt 0-2 binnen

Doordat het slechts 0-1 bleef, was het nog lang spannend, tot Thomas twintig minuten voor tijd de tweede Eindhovense treffer maakte.

De Nieuw-Zeelander, slechts 1,74 meter lang, kopte een voorzet van Lammers binnen en besliste zo de wedstrijd (0-2). Het was al de tweede treffer van Thomas in een week tijd, nadat hij ook trefzeker was tegen Willem II.

In de 83e minuut maakte Gakpo er nog 0-3 van. De aanvaller kreeg de bal uit de kluts voor zijn voeten en schoot hard binnen, waardoor PSV met klinkende cijfers terug kon reizen naar Eindhoven.

