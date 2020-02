Aanvoerder Teun Koopmeiners erkent dat AZ zaterdag zwaar teleurstelde in de met 2-0 verloren uitwedstrijd tegen FC Twente, maar hij benadrukt ook dat de problemen niet overdreven moeten worden.

"We moeten ons niet laten aanpraten dat we in een zware dip zitten", aldus Koopmeiners vlak na het laatste fluitsignaal in de Grolsch Veste tegen FOX Sports. "We staan er nog steeds goed voor."

De Alkmaarse club is nog altijd de nummer twee van de Eredivisie met drie punten achterstand op koploper Ajax, maar de Amsterdammers spelen zondag nog thuis tegen hekkensluiter RKC Waalwijk. Bovendien werd AZ afgelopen woensdag door NAC Breda (1-3) uitgeschakeld in het TOTO KNVB Beker-toernooi, waardoor van een rampzalige week gesproken kan worden voor de ploeg van trainer Arne Slot.

"De bekeruitschakeling was een enorme teleurstelling en wat nu tegen Twente gebeurd is, had niet mogen gebeuren", vervolgde Koopmeineners, die geen verklaring had voor de slechte wedstrijd in Enschede. "Het was een totale offday, waar geen excuses voor zijn. Het dat kan? Dat weet ik niet. We werken altijd keihard."

Vreugde na afloop bij FC Twente. (Foto: Pro Shots)

'LASK is nog een stukje fanatieker'

Komende donderdag wacht AZ al de volgende wedstrijd. De Alkmaarders spelen dan thuis tegen LASK in de knock-outfase van de Europa League en de recente resultaten geven reden voor zorg richting het duel met de Oostenrijkers, beseft ook trainer Arne Slot.

"Tegen NAC was het matig en nu was het slecht", aldus Slot. "Maar als je Twente fanatiek vond, dan heb ik nieuws voor mijn spelers: LASK is nog een stukje fanatieker. We moeten aan de bak."

De wedstrijd tussen AZ en LASK begint donderdag om 21.00 uur in het AFAS Stadion en een week later is de return in Linz.

