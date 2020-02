Wout Weghorst heeft zaterdag met zijn eerste hattrick van het seizoen VfL Wolfsburg naar een 2-3-zege op Hoffenheim geschoten. RB Leipzig won met 3-0 van Werder Bremen en mag zich weer even koploper in de Bundesliga noemen.

De 27-jarige Weghorst benutte in de achttiende minuut een penalty en deed dat na 52 minute opnieuw. Tussendoor was Christoph Baumgartner trefzeker voor Hoffenheim. Bijzonder was dat Weghorst vervolgens een penalty veroorzaakte, die werd benut door Andrej Kramaric (2-2), maar negentien minuten voor tijd revancheerde hij zich in de PreZero ArenA.

De spits, die hoopt op een plek in de EK-selectie van Oranje, stiftte fraai raak en bezorgde Wolfsburg zo drie punten. Het was de derde hattrick ooit van Weghorst in de Bundesliga, maar die andere twee maakte hij vorig seizoen. Hij staat dit seizoen op tien treffers.

Door de zege staat Wolfsburg stevig in de middenmoot, met twee punten achterstand op nummer zeven Hoffenheim, dat gecoacht wordt door Alfred Schreuder.

Wout Weghorst benutte twee strafschoppen. (Foto: Getty Images)

Leverkusen wint in extremis bij Berlin

Leipzig heeft door de 3-0-overwinning bij Bremen twee punten meer dan Bayern München, maar 'Der Rekordmeister' speelt zondag nog uit tegen laagvlieger FC Köln. Lukas Klostermann, Patrik Schick en Nordi Mukiele scoorden voor thuisploeg, terwijl Davy Klaassen de negentig minuten volmaakte bij Bremen.

Peter Bosz boekte zaterdag met nummer vijf Bayer Leverkusen een spectaculaire 2-3-zege bij FC Union Berlin. Zeven minuten voor tijd was de stand nog 1-1 in Berlijn door goals van Christian Gentner van Union Berlin en Kai Havertz van Leverkusen.

Moussa Diaby maakte in de slotfase 1-2 voor Leverkusen, Marius Bülter tekende voor de 2-2, waarna Karim Bellarabi de ploeg van Bosz in de vierde minuut van de extra tijd alsnog aan een zege hielp. De zieke Daley Sinkgraven ontbrak bij Leverkusen.

Davy Klaassen en Werder Bremen verloren kansloos bij RB Leipzig. (Foto: Getty Images)

Rekik wint met Hertha

Hertha BSC won zijn eerste wedstrijd sinds het opstappen van trainer Jürgen Klinsmann met 1-2 bij Paderborn door een treffer van Belgisch international Dedryck Boyata en een eigen doelpunt van Jamillu Collins. Namens de thuisploeg scoorde Dennis Srbeny.

Hertha wordt nu gecoacht door Alexander Nouri en hij zette Karim Rekik in de basis, terwijl Javairô Dilrosun ontbrak. FC Augsburg tegen SC Freiburg eindigde in 1-1.

Er staat zaterdag nog een Bundesliga-wedstrijd op het programma. Fortuna Düsseldorf speelt om 18.30 uur thuis tegen Borussia Mönchengladbach.

