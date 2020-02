De KNVB wil niets zeggen over de mogelijke aanwezigheid van uitsupporters bij een eventuele TOTO KNVB Beker-finale in De Kuip tussen Feyenoord en Ajax. Sinds 2009 mogen fans van de bezoekende club niet aanwezig zijn bij de Klassieker en de vraag is of dit ook tijdens een bekerfinale van kracht zal zijn.

Zowel Ajax als Feyenoord plaatste zich deze week voor de halve eindstrijd van het bekertoernooi en daarin wacht Feyenoord op donderdag 5 maart een thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Ajax gaat een dag eerder op bezoek bij FC Utrecht. Omdat nog lang niet zeker is dat Feyenoord en Ajax daadwerkelijk de finale spelen op 19 april wil de KNVB geen uitspraken doen over een Klassieker als eindstrijd.

"We moeten met alle scenario's rekening houden, maar gaan nu niet publiekelijk vooruitlopen op één mogelijkheid. Vooral niet gezien de onvoorspelbaarheid soms in het bekertoernooi. Dus laten we vooral eerst genieten van de halve finales", aldus een woordvoerder van de KNVB.

Over de eventuele aanwezigheid van beide supportersgroepen wil de KNVB ook weinig kwijt. "De finale staat altijd in het teken van toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal", is de reactie van de bond.

In 2010 was de bekerfinale voor het laatst een treffen tussen Ajax en Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Finale werd eerder uitgesmeerd over twee duels

De laatste keer dat Feyenoord en Ajax elkaar troffen in de finale van het bekertoernooi was in 2010. Om een treffen tussen de rivaliserende supportersgroepen te voorkomen besloot de KNVB destijds na de halve finales om de eindstrijd uit te smeren over twee wedstrijden. Er werd eerst in Amsterdam gespeeld en een paar dagen later in Rotterdam.

De strijd om de Johan Cruijff Schaal ging deze eeuw nooit tussen Ajax en Feyenoord. Toen het vier jaar geleden wel die kant op leek te gaan, sprak de KNVB zich op voorhand nadrukkelijk uit voor één duel met supporters van beide clubs. Uiteindelijk gebeurde dat niet omdat PSV op de laatste speeldag van het Eredivisie-seizoen de schaal pakte, nadat de Amsterdammers uit bij De Graafschap op 1-1 bleven steken.

De afgelopen jaren werd al gesproken over het weer toelaten van uitsupporters bij de Klassieker in de Eredivisie, maar afgelopen zomer stopte Feyenoord dat overleg.

Directe aanleiding voor het besluit waren incidenten met supporters. Eind mei werd de kampioenswedstrijd van Feyenoord onder 19 tegen de leeftijdsgenoten van Ajax gestaakt nadat Amsterdamse fans de confrontatie zochten met ouders en andere familieleden van Feyenoord-spelers op Sportcomplex de Toekomst.

Bekijk het programma in het TOTO KNVB Beker-toernooi