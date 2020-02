Pelé zegt dat het niet zo slecht met hem gaat als zijn zoon eerder deze week stelde. Volgens het Braziliaanse voetbalicoon is zijn fysieke en mentale toestand normaal voor een man van zijn leeftijd.

"Ik voel me goed", aldus Pelé, die in oktober tachtig jaar wordt, tegen persbureau Reuters. "Er zijn goede en slechte dagen, maar dat hoort bij mijn leeftijd. Ik ben niet bang en heb vertrouwen in alles wat ik doe."

De uitspraken van Pelé staan in contrast met de woorden van zijn zoon Edinho, die afgelopen dinsdag in een interview met Globo Esporte zei dat zijn vader depressief is. "Qua mobiliteit is hij behoorlijk kwetsbaar en dat zorgt ervoor dat hij in een soort depressie zit. Hij komt amper nog buiten."

De problemen zouden verergerd zijn door een heupoperatie, die niet naar wens is verlopen. "Hij was de koning en een imposant figuur, maar kan nu amper nog lopen", vertelde Edinho. "Hij schaamt zich ervoor en wil niet zo gezien worden. Het maakt hem terughoudend. Hij wil praktisch niets doen waarvoor hij zijn huis moet verlaten."

Januari was Pelé's drukste maand in jaren

Drievoudig wereldkampioen Pelé, die wordt gezien als een van de beste voetballers aller tijden, had de laatste jaren meermaals problemen met zijn gezondheid. Zo werd hij geopereerd aan zijn prostaat, wervelkolom en dus zijn heup en belandde hij in april vorig jaar in het ziekenhuis wegens een urineweginfectie.

Pelé ontkent niet dat hij fysiek achteruit is gegaan. "Maar ik accepteer dat en ga er op de best mogelijke manier mee om."

De oud-speler van het Braziliaanse Santos en het Amerikaanse New York Cosmos zegt zelfs dat afgelopen januari een van zijn drukste maanden in jaren was, met fotoshoots en de medewerking aan een documentaire over zijn carrière. "Ik vermijd niets en probeer al mijn afspraken in mijn drukke schema na te komen."