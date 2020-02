Feyenoord heeft zich donderdag dankzij een kleine zege op sc Heerenveen geplaatst voor de halve finales van het TOTO KNVB Bekertoernooi. De Rotterdammers wonnen in het Abe Lenstra Stadion met 0-1, nadat eerder op de dag materiaalman Carlo de Leeuw op 59-jarige leeftijd overleed.

Leroy Fer maakte na vijftien minuten de enige treffer van de wedstrijd. Zowel Feyenoord als Heerenveen had daarna nog kunnen scoren, maar het bleef 0-1. De zege zorgde voor emotie bij de bezoekers. Onder andere Fer en assistent-trainer John de Wolf waren in tranen toen de meegereisde fans bedankt werden voor hun steun.

De spelers poseerden daarna met een spandoek uit het uitvak, waarop de naam van De Leeuw stond. De materiaalman, die sinds 2000 voor de Rotterdammers werkte en eerder speler was van de club, leed al geruime tijd aan kanker.

De volgende tegenstander van Feyenoord in het bekertoernooi wordt NAC Breda, dat woensdag verrassend afrekende met AZ (1-3). De wedstrijd wordt op 3, 4 of 5 maart gespeeld in De Kuip en de winnaar wacht Ajax of FC Utrecht in de eindstrijd. De Utrechters wonnen donderdag met 1-4 bij Go Ahead Eagles en Ajax was woensdag te sterk voor Vitesse (0-3).