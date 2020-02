Feyenoord heeft zich donderdag dankzij een kleine zege op sc Heerenveen geplaatst voor de halve finales van het TOTO KNVB Beker-toernooi. De Rotterdammers wonnen in het Abe Lenstra Stadion met 0-1, nadat eerder op de dag materiaalman Carlo de Leeuw op 59-jarige leeftijd overleed.

Leroy Fer maakte na vijftien minuten de enige treffer van de wedstrijd. Zowel Feyenoord als Heerenveen had daarna nog kunnen scoren, maar het bleef 0-1. Na afloop was de emotie zichtbaar bij de bezoekers. Onder anderen Fer en assistent-trainer John de Wolf waren in tranen toen de meegereisde fans werden bedankt voor hun steun.

De spelers poseerden daarna met een spandoek uit het uitvak, waarop de naam van De Leeuw stond. De materiaalman, die sinds 2000 voor de Rotterdammers werkte en eerder speler was van de club, leed al geruime tijd aan kanker.

De volgende tegenstander van Feyenoord in het bekertoernooi wordt NAC Breda, dat woensdag verrassend afrekende met AZ (1-3). De wedstrijd wordt op 3, 4 of 5 maart gespeeld in De Kuip en de winnaar wacht Ajax of FC Utrecht in de eindstrijd. De Utrechters wonnen donderdag met 1-4 bij Go Ahead Eagles en Ajax was woensdag te sterk voor Vitesse (0-3).

De spelers van Feyenoord met een spandoek voor de overleden Carlo de Leeuw. (Foto: Pro Shots)

Fer wijst naar rouwband

Voorafgaand aan het bekerduel in Heerenveen vertelde trainer Dick Advocaat al dat het overlijden van De Leeuw flinke impact heeft op de spelersgroep en de technische staf van Feyenoord. De ploeg wilde voor hem winnen en speelde met rouwbanden.

Nadat Fer in de vijftiende minuut de score opende in het Abe Lenstra Stadion, wees de middenvelder dan ook naar zijn rouwband. De dertigjarige Fer kopte raak uit een vrije trap van Jens Toornstra, al legde Marcos Senesi de bal eerst nog met het hoofd terug.

De voorsprong voor Feyenoord was verdiend. Nicolai Jørgensen had eerder al een grote kans gemist en na een half uur was Luis Sinisterra dicht bij de 2-0. Aan de andere kant kregen Heerenveen-spits Chidera Ejuke en verdediger Sven Botman de bal niet langs Feyenoord-keeper Justin Bijlow.

Leroy Fer toont zijn rouwband na zijn doelpunt in de vijftiende minuut. (Foto: Pro Shots)

Heerenveen raakt twee keer de lat

In de tweede helft werd Heerenveen sterker en opnieuw waren er kansen voor de Friezen. Oog in oog met Bijlow kreeg Ejuke de bal er weer niet in en Jens Odgaard raakte namens de thuisploeg de lat.

Ook de keeper van Heerenveen onderscheidde zich. De Pool Filip Bednarek, die de geblesseerde Warner Hahn verving, redde uitstekend op een inzet van Orkun Kökçü.

Door alle gemiste kansen bleef het 0-1 en dat leidde tot een spannende slotfase met liefst zeven minuten extra tijd. Heerenveen joeg op de gelijkmaker, maar voor de tweede keer stond de lat de 1-1 in de weg. Ditmaal was het invaller Runar Espejord die het houtwerk raakte, waardoor Feyenoord geluk had en voor de derde keer op rij de halve finales van het bekertoernooi bereikte.

Feyenoord stuit in de halve finale op NAC Breda. (Foto: Pro Shots)