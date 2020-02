Vivianne Miedema heeft donderdag haar eerste treffers van 2020 gemaakt. De Oranje-international scoorde twee keer in het competitieduel in en tegen Liverpool en hielp Arsenal zo aan een 2-3-zege.

De 23-jarige Miedema wist in haar eerste vier wedstrijden van dit kalenderjaar het net niet te vinden, terwijl ze in de eerste seizoenshelft maar liefst veertien keer scoorde in de competitie en tien keer in de Champions League.

Donderdagavond in Liverpool maakte Miedema in de 31e minuut de 1-1 en halverwege was de stand 2-2. Twaalf minuten voor tijd tekende de Nederlandse spits voor de winnende 2-3 voor Arsenal, dat zo belangrijke punten pakte in de jacht op de titel in de FA Women's Super League Table. Behalve Miedema maakte ook Daniëlle van de Donk de negentig minuten vol bij de regerend landskampioen.

Arsenal staat nu derde in de FA Women's Super League met drie punten achterstand op koploper Manchester City. Chelsea heeft twee punten meer dan 'The Gunners' en de 'Bleus' hebben bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

Twaalf minuten voor tijd maakte Vivianne Miedema de 2-3. (Foto: Getty Images)

Miedema speelt volgende week met Oranje

De doelpunten van Miedema zijn ook goed nieuws voor de Oranjevrouwen, die volgende maand een oefentoernooi in Frankrijk spelen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman treft daar Brazilië, Canada en Frankrijk.

Komende zomer komt Oranje in actie op de Olympische Spelen in Tokio. Er moet nog geloot worden voor de groepsfase bij de Spelen, omdat het deelnemersveld nog niet rond is. Namens Europa hebben naast Oranje ook Engeland en Zweden zich geplaatst.