De Serie A heeft donderdag bij de FIFA een verzoek ingediend om te gaan testen met een challengesysteem. Teams mogen dan bij een bepaalde situatie de VAR inschakelen en die moet beoordelen of de scheidsrechter juist heeft gehandeld.

Het systeem met challenges wordt nu al gebruikt bij sporten als hockey en tennis. Een ploeg krijgt een bepaald aantal challenges per wedstrijd en behoudt een challenge als blijkt dat terecht een beroep is gedaan op de VAR.

Nu is het nog zo dat de videoscheidsrechter bij wedstrijdbepalende momenten altijd beoordeelt of alles volgens de regels is gegaan, maar die grijpt alleen in als er een duidelijke fout is gemaakt. Bij enige twijfel mag de VAR volgens de regels geen contact hebben met de scheidsrechter en kunnen de teams op het veld ook niets doen.

De Serie A laat in een statement verder weten dat de clubs overwegend tevreden zijn over de VAR, die in 2017 zijn intrede deed in het Italiaanse topvoetbal. "Maar we willen de scheidsrechter nog meer hulpmiddelen geven, zonder zijn autoriteit aan te passen", staat in het statement. "Daarom vragen we de FIFA of we het challengesysteem mogen testen."

Veel kritiek op VAR

Italië is een van de vele landen waar nog altijd veel discussie is over de VAR. In Engeland, waar sinds medio 2019 in de Premier League gebruik wordt gemaakt van de VAR, bereikte de kritiek deze winter een hoogtepunt, nadat een aantal treffers op basis van een minutieus meetsysteem werd afgekeurd wegens buitenspel.

In Nederland wordt dit meetsysteem nog niet gebruikt, maar de KNVB hoopt dat het volgend seizoen wel zijn intrede doet.

